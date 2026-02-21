Cenaze hizmetleri personeline psikolojik sağlamlık eğitimi - Son Dakika
Cenaze hizmetleri personeline psikolojik sağlamlık eğitimi
21.02.2026 10:58  Güncelleme: 10:59
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetleri personelinin yoğun duygusal yük ve stres altında daha etkili bir şekilde görev yapabilmesi için psikolojik sağlamlık eğitimi düzenledi. Eğitimde stres yönetimi, duygusal dayanıklılık ve empatik iletişim gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Kocaeli'de cenaze hizmetlerinde görev yapan personelin yoğun duygusal yük ve stres altında daha bilinçli ve güçlü şekilde görev yapabilmesi amacıyla psikolojik sağlamlık eğitimi düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum bünyesindeki personellerin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından cenaze hizmetleri personeline psikolojik sağlamlık eğitimi verildi. Eğitim öncesinde açılış konuşmasını yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, cenaze hizmetleri personelinin vatandaşların en hassas ve zor anlarında görev yaptığını vurgulayarak, yoğun duygusal yük ve stres altında çalıştıklarına dikkat çekti. Bayram, düzenlenen eğitimle stres yönetimi, duygusal dayanıklılık, travma sonrası baş etme yöntemleri, empatik iletişim ve tükenmişlikten korunma gibi konularda personelin yetkinlik kazanmasının amaçlandığını ifade etti.

Psikolog tarafından eğitim verildi

Psikolog Yasemin Aslantaş tarafından verilen program kapsamında katılımcılara zorlu çalışma şartlarında psikolojik dengeyi koruyabilme, kriz anlarında sağlıklı karar alabilme ve mesleki motivasyonu sürdürebilme konularında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitim süresince gerçekleştirilen interaktif çalışmalar ve vaka analizleriyle personelin karşılaştığı durumlara yönelik farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflendi. Ayrıca ekip içi iletişimin güçlendirilmesi ve kurumsal dayanışmanın artırılması da programın önemli kazanımları arasında yer aldı. - KOCAELİ

