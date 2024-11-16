Kocaeli'de Çerkes Kültürü 60. Yıldönümünde Kutlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Çerkes Kültürü 60. Yıldönümünde Kutlandı

Kocaeli\'de Çerkes Kültürü 60. Yıldönümünde Kutlandı

Kocaeli Kafkas Kültür Derneği, 60. yıl dönümünde düzenlediği etkinlikle Çerkeslerin tarihi ve kültürel mirasını dans gösterileri ve sürgün temalı performanslarla kutladı. Dernek başkanı İbrahim Uygun, etkinlikte kültürün gelecek nesillere aktarımının önemine vurgu yaptı.

16.11.2024 10:41  Güncelleme: 10:45
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Kocaeli Kafkas Kültür Derneği'nin 60. yıl dönümünde, Çerkeslerin tarihi ve kültürel mirası, dans gösterileri ve sürgün temalı performanslarla sahneye taşındı.

Kutlama, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kongre Merkezi'nde düzenlenen geniş katılımlı bir programla gerçekleştirildi. Etkinlikte derneğin tarihi, dans gösterileri ve özel konuşmalarla anıldı. Gecede sırasıyla Çerkes kültürünü yansıyan danslar sahnelenirken, minik ekiplerin performansları seyircilerden büyük alkış aldı. Dans gösterilerinin ardından sahnede atmosfer değişti ve sürgün temalı bir video eşliğinde "Sürgün Dansı" gerçekleştirildi. Bu gösteri sırasında izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

"Derneğimiz, Kuzey Kafkasya'daki tüm halklarını kucaklayan bir çatı olmuştur"

Kafkas Kültür Derneği Başkanı İbrahim Uygun, etkinlikte yaptığı konuşmada, derneğin 1964 yılında kurulduğunu ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Uygun, "Merhum Galip Çağlın'ın öncülüğünde kurulan derneğimiz, zaman içinde büyük bir çınar ağacına dönüşmüştür. Derneğimizin kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm büyüklerimizden ahirete göç edenleri saygı ve minnetle anıyoruz Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyor bu salonda olanlara emekleri için huzurlarınızda gönülden teşekkür ediyoruz. 1864'te yaşanan Büyük Kafkas Sürgünü sonucu Anadolu'ya gelen tüm Kuzey Kafkas halklarını kucaklamayı kendine görev edinen derneğimiz, kültürümüzü, dilimizi, gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarma misyonunu üstlenmiştir. Kültür, bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe taşıdığı en değerli mirasıdır. 'Biz büyük bir aileyiz' diyen, dünlerini yarınlara taşımak için bir araya gelen sizlerle var olan Derneğimiz, kurulduğu günden bu yana, Kuzey Kafkasya'daki tüm halklarını kucaklayan bir çatı olmuştur. Bu birlik ve beraberlik, bizleri daha da güçlendirmektedir" dedi.

"Bu gece sadece bir gösteri izlemiyoruz"

Kültürlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Uygun, "Bu gece sadece bir gösteri izlemiyoruz. Aynı zamanda, köklerimize, kimliğimize ve birbirimize olan bağlılığımızı tazeliyoruz. Bu gece, büyüklerimizin bize öğrettiği değerleri hatırlayıp, gelecek nesillere aktaracağımız sözü veriyoruz. Bu gece yarınlarda kültürümüzle birlikte var olacağımızın izlerini taşıyan meşaleyi gençlerde görmenin mutluluğunu tadıyoruz. Bu gece, sadece kutlamak değil, aynı zamanda geçmişimize şükranlarımızı sunmak ve geleceğe dair umutlarımızı dile getirmek için bir araya geldik. İnanıyorum ki, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece, kültürümüzü yaşamaya, yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Çerkes Kültürü 60. Yıldönümünde Kutlandı - Son Dakika

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