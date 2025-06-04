Kocaeli'de Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Süt Otu Tohumu Desteği - Son Dakika
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Kocaeli'de Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Süt Otu Tohumu Desteği

Kocaeli\'de Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Süt Otu Tohumu Desteği
04.06.2025 14:34  Güncelleme: 14:36
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibeli süt otu tohumu desteğiyle tarımsal üretimi artırmayı hedefliyor. 1.782 çiftçiye toplam 6.500 paket süt otu tohumu dağıtıldı. Çiftçiler, etkin destek sayesinde hayvancılığın gelişeceğini belirtiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli süt otu tohumu desteğinden yararlanan çiftçiler, yoğun mesaiyle hasat kaldırmaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa yönelik verdiği desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Çiftçileri katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik eden büyükşehir belediyesi bu kapsamda bin 782 çiftçiye toplam 6 bin 500 paket (163 ton) süt otu tohumu desteği sağladı. Verilen destekle 33 bin dekar alana süt otu ekimi yapıldı. Desteklerden memnun olan çiftçiler, bu desteklerin sürmesi halinde üretmeye devam edeceklerini belirtti. Kocaeli'nde hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için kullanılan, aynı zamanda et ile süt verimini artırmak amacıyla ekilen süt otu (Ryegrass) bitkisi, hem verim hem de kalite açısından önemli avantajlar sunuyor. Yonca ve mısır silajına alternatif olarak yerli ve milli tohumdan ekilen süt otu, yüksek enerji verimi ve protein oranıyla hayvanlarda et ve süt üretimini artırıyor. İlkbahar ve sonbaharda her türlü toprağa ekimi yapılan süt otu, yoncaya göre daha az sulama gerektirirken, yılda 5 kez hasat edilebilmesiyle çiftçilere ekonomik fayda sağlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteği, bölge hayvancılığının gelişmesine ve sürdürülebilir tarımın güçlenmesine önemli katkı sunuyor.

Destekten yararlanan çiftçiler, ektikleri süt otunun yeterli olgunluğa ulaşmasının ardından hasat mesaisine başladı. Bu yıl süt otunun kaliteli ve verimli olması üreticileri sevindirdi. Çiftçiler, tarımsal desteklerle her zaman yanlarında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

"İnşallah biz bu tarlalarda üçüncü mahsulü de alacağız"

Kandıra Selimköy'de çiftçilikle yapan ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Emin Akçay, yüzde 50 hibeli süt otu tohumu desteğinden yararlandığını ve olgunluğa ulaşan ürünlerin hasadına başladıklarını söyledi. Süt otu hasadını kaldırdıktan sonra yine büyükşehirden aldığı yüzde 50 hibeli mısır tohumlarını toprakla buluşturacaklarını belirten Akçay, "Bu yem bitkilerini hayvanlarımız için kullanacağız. Desteklerinden dolayı başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Toramanlar Göleti'nden sağlanan kapalı sulama sistemi için büyükşehir'e ve İSU'ya teşekkür ediyoruz. Tarlalarda sulama olduğu için ikinci ürünü ekebiliyoruz. Destekleri oldukça üretmeye devam edeceğiz. Büyükşehirin destekleri olmasa biz bu kadar ekim yapamayız. Şimdi buraları daha çok ekmeye ve yaygınlaştırmaya başladık. Daha iyi ve daha kaliteli ürün alıyoruz. Büyükşehir olmasa biz bunu başaramazdık. Tarımsal sulama, tohum ve gübre destekleri olduğu sürece üretmeye devam edeceğiz. İnşallah biz bu tarlalarda üçüncü mahsulü de alacağız." diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Süt Otu Tohumu Desteği - Son Dakika

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