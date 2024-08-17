Kocaeli'de Depremlere Dikkat Çekmek İçin Fotoğraf Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de Depremlere Dikkat Çekmek İçin Fotoğraf Sergisi Düzenlendi

Kocaeli\'de Depremlere Dikkat Çekmek İçin Fotoğraf Sergisi Düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos Gölcük ve Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çekmek amacıyla İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda bir fotoğraf sergisi düzenledi. Sergide, her iki depremden sonra çekilen ve ders niteliği taşıyan kareler yer aldı. Ayrıca, depreme ve diğer afetlere yönelik bilgilendirici kitapçıklar dağıtıldı ve çocuklara hediye paketleri verildi.

17.08.2024 10:28  Güncelleme: 10:29
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Kocaeli'de 17 Ağustos Gölcük ve Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çekmek amacıyla İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kocaeli, 17 Ağustos 1999 depreminde binlerce canını kaybettiği o günü unutmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem bu acıyı unutturmamak hem de 6 ve 7 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatmak için İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda bir fotoğraf sergisi düzenledi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen sergide, her iki depremden sonra çekilen ve ders niteliği taşıyan kareler yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta da, depreme ve diğer afetlere yönelik bilgilendirici kitapçıklar dağıtılırken, çocuklara da içerisinde balon, düdük ve el feneri gibi malzemelerin bulunduğu hediye paketleri verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Depremlere Dikkat Çekmek İçin Fotoğraf Sergisi Düzenlendi - Son Dakika

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