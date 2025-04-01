Kocaeli'de Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği - Son Dakika
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Kocaeli'de Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

Kocaeli\'de Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

Kocaeli'de düzenlenen Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde özel çocuklar keyifli anlar yaşadı. Anne Şehir Merkezi'nde yapılan etkinlikte çanta boyama çalışması ve 'Bedenden Oyuna' etkinliği ile çocuklar eğlendi.

01.04.2025 10:17  Güncelleme: 10:18
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Kocaeli'de Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Anne Şehir Merkezi Manolya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Nenehatun Özel Eğitim Anaokulu öğrencileriyle buluştu. Özel çocukların keyifli vakit geçirdiği etkinlikte çanta boyama çalışması yapıldı. Çocukların hayal güçlerini renklere yansıttığı bu etkinlikte, hareket ve eğlenceyi bir araya getiren "Bedenden Oyuna" ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Gün boyunca süren etkinliklerde miniklere balonlar hediye edilirken, kalp şeklinde el baskısı yapıldı. Çocukların neşesi ve heyecanı, etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Otizmli bireylerin topluma kazandırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği - Son Dakika

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