Kocaeli'de 'Ellerin Hikayesi' Etkinliği ile Yaşlıların Sanatla İfadeleri - Son Dakika
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Kocaeli'de 'Ellerin Hikayesi' Etkinliği ile Yaşlıların Sanatla İfadeleri

Kocaeli\'de \'Ellerin Hikayesi\' Etkinliği ile Yaşlıların Sanatla İfadeleri

Kocaeli, 'Hayatın İçindeyim' projesi kapsamında yaşlıların birikimlerini sanatla ifade ettiği 'Ellerin Hikayesi' temalı etkinlik düzenledi. Proje, yaşlıların geçmiş deneyimlerini vitray çalışmalarında yansıtarak, duygusal bağlar kurmalarını sağlıyor.

04.12.2024 11:32  Güncelleme: 11:35
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Kocaeli'de yürütülen "Hayatın İçindeyim" projesi çerçevesinde "Ellerin Hikayesi" temalı etkinlik düzenlendi. Önümüzdeki Yaşlılar Haftası için yürütülen proje, yaşlıların hayatlarındaki birikimlerini sanatla ifade etmelerini hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince organize edilen proje, yaşlıların geçmişten gelen deneyimlerini ve yaşam yolculuklarını sanat aracılığıyla anlatmalarına imkan tanıyor. Vitray çalışmalarında katılımcılar, kendi elleriyle geçmişlerinden izler taşıyan eserler oluşturuyor. Her bir sanat eseri, yaşanmışlıkları ve hatıraları renkli desenlerle birleştirerek, katılımcıların duygusal bağlarını ortaya koyuyor. Projenin ikinci aşamasında ise Yaşlılar Haftası'na özel olarak hazırlanan sergi için yoğun çalışmalar yapılıyor.

SEKA Kağıt Müzesi'nde mart ayında açılacak olan sergide, katılımcıların vitray, seramik, tuval ve quilling sanatıyla oluşturdukları eserleri sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyor. Bu sergi yaşlıların sanatla buluştuğu, onların deneyimlerini ve hikayelerini paylaştığı önemli bir etkinlik olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de 'Ellerin Hikayesi' Etkinliği ile Yaşlıların Sanatla İfadeleri - Son Dakika

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