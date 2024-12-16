Kocaeli'de Emekli Kadınlar Çini İşlemeciliği ile İş Sahibi Oluyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Emekli Kadınlar Çini İşlemeciliği ile İş Sahibi Oluyor

Kocaeli\'de Emekli Kadınlar Çini İşlemeciliği ile İş Sahibi Oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), emekli kadınlara yönelik çini işlemeciliği kursları ile yeni bir meslek edinme imkanı sunuyor. Kursiyerler, hobilerinden kazanç elde etmeye başlayarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

16.12.2024 12:14  Güncelleme: 12:16
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Kocaeli'de tarihi oldukça eskiye dayanan, Türk kültür ve sanatıyla özdeşleşmiş olan çini işlemeciliği kursları ile emekli kadınlar iş sahibi oluyor.

Genç yeteneklerin sanatla buluşmasına öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), hayallerini gerçekleştirmek isteyen ya da belli bir alanda ustalaşmayı hedefleyen yetişkin bireylerin de eğitim aldığı kurum olmaya devam ediyor. 44 kurs merkezinde 167 farklı branşta eğitimlerine devam eden KO-MEK'te ilgi duyulan bir başka branşta çini işlemeciliği kursu. Oldukça zor ve zaman isteyen branş olan çini işlemeciliği kursunda, objeler el emeği göz nuru ile boyanıyor ve ardından desen verilerek gün yüzüne çıkarılıyor.

Emekli olduktan sonra yıllardır gitmek için fırsat kolladığı çini işlemeciliği kursuna başlamaya karar veren Ferhunde Kasap, hobi olarak başladığı kursta artık yaptığı ürünlerini satarak ev ekonomisine katlı sağlıyor. Emekli olduktan sonra hobi olarak çini kursuna geldiğini ifade eden Ferhunde Kasap, "KO-MEK kurslarına 2 yıldır devam ediyorum. Açıkçası önceleri para kazanmayı amaçlamamıştım ama benim için çok güzel gelişme oldu. Bir ürünüm çok beğenilerek satın alındı. Bu benim için hem teşvik hem de moral oldu. Bu işe ben devam edebilir, gerekirse satışını yapabilirim diye düşündüm ve kendimi daha da geliştirmeye karar verdim. Bize bu imkanı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Hobi olarak başladım ancak sonradan arkadaşlarla birlikte işi ilerlettik"

Çini işlemeciliği kursuna devam eden bir diğer kursiyer Nergis Baştürk ise "2 senedir KO-MEK çini kursuna çok severek geliyorum. Hobi olarak başladım ancak sonradan arkadaşlarla birlikte işi ilerlettik. Önceleri yaptıklarımı hediye ediyordum. Şimdi kendimizi geliştirdikçe 'Neden bu işin kooperatifini kurup birlikte satış yapmayalım' diye arkadaşlarla düşündük. KO-MEK sayesinde yeni bir meslek sahibi oldum. Kolay iş değil ama biz sabırla hocalarımızın da sayesinde bu işin üstesinden gelmeyi başardık. Umarım ileride kadın dayanışması için kooperatif kurarak hem yaptıklarımızı kolayca satarız hem de birlikte bu mesleğin mücadelesini vermiş oluruz" diye konuştu - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Emekli Kadınlar Çini İşlemeciliği ile İş Sahibi Oluyor - Son Dakika

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