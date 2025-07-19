Kocaeli'de Engelli Bireyler İçin Özel Bir Merkez Açıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Engelli Bireyler İçin Özel Bir Merkez Açıldı

Kocaeli\'de Engelli Bireyler İçin Özel Bir Merkez Açıldı
19.07.2025 10:14  Güncelleme: 10:16
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Dernekler Platformu tarafından büyük takdir topladı. Merkez, engelli bireylere eğitim ve sosyal hizmetler sunarak Türkiye'de bir ilki temsil ediyor.

Kocaeli'de engelli bireyler ve aileleri için hayata geçirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Dernekler Platformu'ndan tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Vinsan Kampüsü'nde inşa edilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Dernekler Platformu üyelerini ağırladı. Kocaeli Dernekler Platformu Başkanı Sevcan Tamer ve dernek üyeleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse tarafından kahvaltıda konuk edildi. Kahvaltının ardından Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Bahar Demirhan, platform üyelerine merkez hakkında detaylı bilgi sundu. Kocaeli Dernekler Platformu Başkanı Sevcan Tamer, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Bugün Türkiye'de ilk olan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezmek için buradayız. Sadece Kocaeli için değil, Türkiye için de büyük bir proje. Burada yapılanlar basit işler değil. Hepimizin, 'Nasıl başa çıkarız' diye düşündüğü yavrularımıza eğitim verilen yerler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

"Bin 700 öğrencimiz aynı anda eğitim alabiliyor"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse, merkezin kapsamı ve hizmetleri hakkında bilgiler vererek, "Merkezimiz, 9 dönüm üzerine kuruldu. Bütün engel ve yaş gruplarına hizmet veren bu kadar kapsayıcı başka bir alan yok. Bin 700 öğrencimiz aynı anda eğitim alabiliyor. Uzun yıllar bu iş üzerinde çalıştık. Engelli dernekleri ve ailelerle sık sık görüşmeler gerçekleştirdik. Burada süreç anne karnında başlıyor. Çocuğun engelli doğmasıyla birlikte psikolojik tedavi süreci devreye giriyor. Çocuk doğduktan sonra da süreç, aile eğitimleriyle devam ediyor." diye konuştu.

"Her bireye ayrı eğitim uygulanıyor"

Merkezin eğitim ve istihdam atölyelerinden de bahseden Köse, "Engelli bir çocuk nasıl yetiştirilir, hangi eğitimleri alması gerekir, yasal hakları nelerdir? Tüm bu sorular merkezimizde yanıt buluyor. Kabullenme süreci ne kadar sağlıklı geçerse tedavi süreci de o kadar başarılı oluyor. Burada çocuğun ihtiyaç duyduğu her şey tamamlanıyor ve her bireye ayrı eğitim uygulanıyor. 7-18 yaş arasında milli eğitim müdürlüğü devreye giriyor. İstihdam atölyelerimizin yanı sıra spor ve sanat alanlarında birçok atölyemiz bulunuyor. Burada çocuklar hem eğleniyor hem eğitim alıyor. Hocalarımız onlarla yakından ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Köse, engelli derneklerinin de merkezden yararlanabileceğini ifade etti. Ziyaret, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin gezilmesi ile sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Engelli Bireyler İçin Özel Bir Merkez Açıldı - Son Dakika

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