Kocaeli\'de Engelli Kadına Mavi Ambulans Desteği

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Kocaeli'de hastalığı sebebiyle yürüme kabiliyetini kaybeden kadın her türlü hava şartlarına rağmen belediyenin ambulansıyla hastaneye taşınıyor.

Başiskele ilçesindeki Camidüzü köyünde ikamet eden 66 yaşındaki fil hastası Sultan Karaca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mavi ambulans hizmetinden faydalanıyor. Hastalığın ilerlemesi neticesinde yürüme kabiliyetini kaybeden Karaca'ya, Büyükşehir 13 yıldır hasta nakil ambulansıyla hizmet veriyor. Belirli aralıklarla hastaneye gitmesi gerektiğini ve bunu normal araçlarla gerçekleştiremediğini aktaran Sultan Karaca, "Ulaşımımı Büyükşehir sağlıyor. Bu hizmet için Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ederim" dedi.

Randevu alınabiliyor

Durumu stabil olan ve herhangi acil bir müdahale gerektirmeyen ancak başka bir araçla hastaneye gitme imkanı bulunmayan felçli, oksijen destekli, ameliyat olmuş ya da engeli nedeniyle ambulansla taşınması gereken hastalar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mavi ambulans hizmetinden faydalanabiliyor. Mavi ambulans hizmetinden yararlanmak isteyen hastalar, hastaneye gidecekleri günden en az 1 gün önce 153 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayarak randevu oluşturabiliyor. - KOCAELİ