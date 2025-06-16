Kocaeli\'de Engelsiz Taksi Hizmetiyle Güvenli Seyahat İmkanı

Kocaeli'de yaşayan Yıldız ile Arzu Uğurlu kardeşler, engelsiz taksi hizmeti sayesinde 6 yıldır fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine güvenle seyahat ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel donanımlı 15 engelsiz taksi filosuyla engelli vatandaşların sağlık, eğitim, spor ve kültürel alanlardaki hizmetlere kesintisiz ulaşımını sağlıyor. İzmit Sanayi Mahallesi'nde ikamet eden ve doğuştan kas hastalığıyla mücadele eden Yıldız ve Arzu Uğurlu kardeşler de 6 yıldır bu hizmetten faydalanıyor.

Yıldız Uğurlu, engelli bireylerin özellikle tekerlekli sandalye kullananların en büyük sıkıntısının ulaşım olduğunu vurguladı. Engelsiz taksinin asansörlü rampası sayesinde araçlara kolayca inip binebildiklerini belirten Yıldız Uğurlu, "Diğer araçlara inip binmek mümkün değilken, engelsiz taksinin asansörlü rampası sayesinde evimizden alınarak güvenle taşınıyoruz. Bu hizmetten son derece memnunum. Bizleri bu kolaylığı sunan büyükşehir belediyesine minnettarız" dedi.

"6 yıldır Engelsiz Taksi kullanıyoruz"

Arzu Uğurlu ise "İhtiyacı olan herkesin bu hizmetten yararlanmasını diliyorum. Engelsiz taksi sayesinde hastaneye gidiyor, düzenli olarak fizik tedavimi alıyorum. Normal araçlara binemiyoruz, bu yüzden biz iki kardeş 6 yıldır engelsiz taksi kullanıyoruz" diye konuştu.

Engelsiz taksi ile konforlu ulaşım

Engelsiz taksi hizmeti; sağlık, eğitim ve resmi kurumlara ulaşım taleplerini karşılamak üzere Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli genelinde randevulu sistemle sunuluyor. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların hayatını kolaylaştıran engelsiz taksi, vatandaşları istedikleri noktadan alarak, hastaneler, diyaliz ve fizik tedavi merkezlerine konforlu ve güvenli şekilde ulaştırıyor. Bu özel hizmetten yararlanmak için 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak kolayca randevu alınabiliyor. - KOCAELİ