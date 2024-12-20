Kocaeli'de İhtiyaç Sahiplerine Gündüz Bakımevi Desteği - Son Dakika
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Kocaeli'de İhtiyaç Sahiplerine Gündüz Bakımevi Desteği

Kocaeli\'de İhtiyaç Sahiplerine Gündüz Bakımevi Desteği

Kocaeli'de barınma merkezi istemeyen vatandaşlar için Gündüz Bakımevi'nde sıcak yemek, hijyen hizmetleri ve danışmanlık desteği sağlanıyor. İhtiyaç sahipleri, gündüz yemek ve öz bakım hizmetlerinden faydalanabiliyor.

20.12.2024 13:37  Güncelleme: 13:48
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Kocaeli'de kış aylarında kalacak yeri olmayan ve barınma merkezlerinde kalmayı tercih etmeyen vatandaşlar için örnek bir hizmet sunuluyor. Gündüz Bakımevinde vatandaşlara saç-sakal tıraşı, kıyafet temizliği, sıcak yemek ve danışmanlık desteği sağlanıyor.

Kocaeli'de kalacak yeri ve evi olmayan, yalnız yaşayan, ailesi olmayan ya da barınma merkezinde kalmak istemeyen vatandaşlar için Gündüz Bakımevi'nde sıcak yemek ile öz bakım desteği sunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Doğu Kışla Gündüz Bakımevi, yaşamlarını sokaklarda sürdüren vatandaşlar için gündüz iki öğün yemek, hijyen malzemelerinin temini, çamaşırların yıkanması, acil ihtiyaç duyulan kıyafetlerin sağlanması, danışmanlık hizmetleri ile bireylerin sosyal, ekonomik ve ailevi durumlarının takibini sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kuruçeşme Barınma ve Konaklama Merkezi'nde kalmak istemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Gündüz Bakımevi'nde haftanın 7 günü saat 12.00 ve 17.00 saatleri aralığında 3 çeşit sıcak yemek hizmetinden faydalanabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için banyo, berber, çamaşır yıkama- kurutma imkanı da sunuluyor. Bununla birlikte ayrıca psikolojik danışmanlık desteği de veriliyor. Bu hizmetlerden yaralanmak isteyen vatandaşlar kimlik bilgileriyle başvuru yapabiliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de İhtiyaç Sahiplerine Gündüz Bakımevi Desteği - Son Dakika

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