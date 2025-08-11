Kocaeli'de Kent Konut, Son 6 Yılda 825 Konut ve 31 Ticari Alan İnşa Etti - Son Dakika
Yerel

Kocaeli'de Kent Konut, Son 6 Yılda 825 Konut ve 31 Ticari Alan İnşa Etti

11.08.2025 14:54  Güncelleme: 14:56
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş., son altı yılda Tuana Evleri 3. Etap ve Sağlıkkent projeleriyle Kocaeli'ye 825 konut ve 31 ticari alan kazandırdı. Projeler, çevre dostu ve sürdürülebilir yaşam alanları sunarak Kocaeli halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş., son 6 yılda Tuana Evleri 3. Etap ve Sağlıkkent projeleriyle Kocaeli'ye 825 konut ve 31 ticari alan kazandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş, bugüne kadar hayata geçirdiği 10 bin 608 konut ve 120 iş yeri ile yalnızca Kocaeli'nin değil, Türkiye'nin örnek alınan kentsel dönüşüm projelerine imza attı. Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillenen projeleri hayata geçiren Kent Konut, özellikle son 6 yılda inşa ettiği Tuana Evleri 3. Etap ve Sağlıkkent Konutları ile Kocaeli'de kentsel gelişime katkı sağladı. Modern şehircilik anlayışıyla hareket eden Kent Konut, hayata geçirdiği projelerle güvenli, estetik ve konforlu yaşam alanları sunarak Kocaeli halkının yaşam kalitesini yükseltiyor. Son 6 yılda tamamlanan Tuana Evleri 3. Etap ve Sağlıkkent Konutları projeleri kapsamında toplam 825 konut ve 31 ticari alan Kocaeli'ye kazandırıldı. Kent Konut'un projeleri sadece rakamlardan ibaret olmazken, deprem yönetmenliğine uygun, çevre dostu ve sürdürülebilir konut üretimi anlayışı, modern ve mimari tasarımlarla birleşerek kente değer katıyor.

Sağlıkkent 2024 yılında teslim edildi

Kent Konut'un prestij projelerinden biri olan Tuana Evleri 3. Etap; üniversite, hastane ve alışveriş merkezlerine yakın konumuyla dikkat çekiyor. 2022 yılında hak sahiplerine teslim edilen projede, 6 blokta 313 daire ve 11 ticari alan bulunuyor. Kent Konut, her projesinde bulunduğu alanın sosyal ve fiziksel dokusuna uygun tasarımlar geliştirerek estetik ve uyumu ön planda tutuyor. Kent Konut projelerinde aynı zamanda enerji verimliliği yüksek, çevresel etkileri azaltılmış yapılar sayesinde doğaya duyarlı yaşam alanları oluşturuluyor.

Pandemi döneminde özveri ile görev yağan sağlık çalışanları için özel olarak projelendirilen Sağlıkkent Konutları ise büyükşehir belediyesi tarafından Kent Konut A.Ş. aracılığıyla inşa edildi. 36 bin 93 metrekare alan üzerine kurulan projede; 13 blok, 512 daire ve 20 dükkan yer alıyor. Proje, 2024 yılında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Sağlıkkent, bölgesel ihtiyaçlara uygun çözümler sunan özgün mimarisiyle dikkat çekiyor. Kocaeli halkının değişen ihtiyaçlarına cevap vermeye devam eden Kent Konut, yenilikçi ve sürdürülebilir konut ve işyeri projeleriyle şehrin dönüşümüne güç katmayı sürdürecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

