Kocaeli'de LGS Heyecanı: Veliler Sabırla Bekliyor - Son Dakika
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Kocaeli'de LGS Heyecanı: Veliler Sabırla Bekliyor

Kocaeli\'de LGS Heyecanı: Veliler Sabırla Bekliyor
13.06.2026 10:25
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Kocaeli'de LGS sınavında öğrenciler ter dökerken, aileleri okul önlerinde heyecanla bekledi.

Kocaeli'de binlerce öğrenci lise hayali için sınava girerek salonlarda ter dökerken, aileleri okul önlerinde büyük bir heyecan ve sabırla çocuklarını bekledi. Veliler dua ederek okul çevresindeki bekleyişlerini sürdürdü.

Kocaeli'de LGS heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Sınava girecek öğrenciler aileleriyle birlikte okulların yolunu tutarken, okul çevrelerinde yoğunluk oluştu. Sınav saatine kısa süre kala öğrenciler son tekrarlarını yapıp sınıflara geçerken, veliler ise okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bekleyişe başladı. Bazı velilerin dua ettiği görülürken, bazı aileler de çocuklarının iyi bir sonuç alabilmesi için dakikaları saydı. Okul girişlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanırken, görevliler öğrencileri sınav salonlarına yönlendirdi. Geç kalmamak için erken saatlerde gelen öğrenciler kimlik ve giriş belgeleriyle kontrollerden geçirilerek sınıflara alındı. Polis ekipleri de okul çevrelerinde güvenlik ve trafik önlemleri aldı.

Veliler okul önlerinde bekledi

Öğrenciler içeride soruları çözmek için ter dökerken, dışarıda bekleyen ailelerin heyecanı dikkat çekti. Bazı veliler okul önlerinde sandalye açarak beklerken, bazıları ise gölgelik alanlarda çocuklarının çıkmasını bekledi. Veliler, sınav stresini öğrenciler kadar kendilerinin de yaşadığını söyledi.

"İnşallah istediği yeri kazanır"

Çocuğunu sınava getiren Aydın Çavuşoğlu, "Kızım sınava girdi. Büyük çaba, büyük emek. İnşallah tüm öğrenciler için hayırlı olur. Kızım çok çalıştı, ona güveniyorum. İnşallah istediği yeri kazanır. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

Bir diğer veli Mustafa Kılıç ise "Çok heyecanlıyız. Hatta çocuklarımızdan daha heyecanlıyız. Uzun yıllardır hazırlanıyorlar. Bugün onlardan emeklerinin karlılığını bekliyoruz. Bu son değil, bir başlangıç. Bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Çocuklarımıza emek veren tüm öğretmenlere teşekkür ediyoruz. Kendi çocuğum gibi tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Az önce bir öğrencimiz kimliğini unutmuş veya düşürmüş. Kapıda zorluk yaşadı. Artık teknoloji çağındayız. Bu konuda kolaylık sağlanabilir. E Devlet'ten belge çıkarılabilir. Bunu yaşayan kendi çocuğum da olabilirdi" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de LGS Heyecanı: Veliler Sabırla Bekliyor - Son Dakika

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