Sahil Otoparkı\'nda yeni dönem: Karavanlara 1 Nisan uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzensiz parklanmayı önlemek amacıyla Sahil Otoparkı'nda yeni ücretlendirme sistemine geçildi, alanı işgal eden karavan sahiplerine araçlarını kaldırmaları için 1 Nisan'a kadar süre verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, otoparkta gün içinde daha fazla araç giriş-çıkışı sağlamak ve alanı verimli kullanmak amacıyla 23 Mart itibarıyla yeni sisteme geçildi. Kısa süreli park ihtiyacı olan vatandaşlar için ilk 10 saatin ücretsiz olduğu sistemde, alanın "park et-bırak" mantığıyla uzun süreli işgal edilmesini önlemek amacıyla 12 saati aşan parklanmalarda ücret 300 lira olarak belirlendi.

Kaldırılmayan karavanlar yediemin otoparkına çekilecek

Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte otoparkı uzun süredir mesken edinen karavan sahiplerine de uyarı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından karavan sahiplerine yapılan bilgilendirmede, araçların 1 Nisan Çarşamba gününe kadar bölgeden çıkarılması istendi.

Belirtilen tarihe kadar otoparktan alınmayan karavanların ekipler tarafından çekilerek yediemin otoparkına yönlendirileceği bildirildi.

Öte yandan, sahil otoparkından çıkış yapacak karavan sahiplerinin, Büyükşehir Belediyesince geçen yıl Kartepe ilçesinde hayata geçirilen Karavan Park'a yönlendirildiği kaydedildi. - KOCAELİ