Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahil Otoparkı'nda yeni dönem: Karavanlara 1 Nisan uyarısı

26.03.2026 13:57  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sahil Otoparkı'nda yeni bir ücretlendirme sistemine geçerek, karavan sahiplerine araçlarını 1 Nisan'a kadar kaldırmaları yönünde uyarıda bulundu. İlk 10 saat ücretsiz, 12 saati aşan parklar için ise 300 lira ücret belirlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzensiz parklanmayı önlemek amacıyla Sahil Otoparkı'nda yeni ücretlendirme sistemine geçildi, alanı işgal eden karavan sahiplerine araçlarını kaldırmaları için 1 Nisan'a kadar süre verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, otoparkta gün içinde daha fazla araç giriş-çıkışı sağlamak ve alanı verimli kullanmak amacıyla 23 Mart itibarıyla yeni sisteme geçildi. Kısa süreli park ihtiyacı olan vatandaşlar için ilk 10 saatin ücretsiz olduğu sistemde, alanın "park et-bırak" mantığıyla uzun süreli işgal edilmesini önlemek amacıyla 12 saati aşan parklanmalarda ücret 300 lira olarak belirlendi.

Kaldırılmayan karavanlar yediemin otoparkına çekilecek

Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte otoparkı uzun süredir mesken edinen karavan sahiplerine de uyarı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından karavan sahiplerine yapılan bilgilendirmede, araçların 1 Nisan Çarşamba gününe kadar bölgeden çıkarılması istendi.

Belirtilen tarihe kadar otoparktan alınmayan karavanların ekipler tarafından çekilerek yediemin otoparkına yönlendirileceği bildirildi.

Öte yandan, sahil otoparkından çıkış yapacak karavan sahiplerinin, Büyükşehir Belediyesince geçen yıl Kartepe ilçesinde hayata geçirilen Karavan Park'a yönlendirildiği kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Çevre, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 14:22:47. #7.13#
SON DAKİKA: Sahil Otoparkı'nda yeni dönem: Karavanlara 1 Nisan uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.