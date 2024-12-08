Kocaeli'de, Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esed yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından kutlama yapıldı.
Körfez Esentepe Mahallesi'nde sokağa çıkan Suriyeliler, Arapça şarkılar eşliğinde eğlenerek kutlama yaptı. Suriye ve Türkiye bayrakları da sallayan gruplar, zaman zaman sloganlar attı. Bu anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Kocaeli'de Suriyelilerden Şam Kutlaması - Son Dakika
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