Kocaeli\'de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi Hasat Öncesi Bakım Aşamasında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıl önce hayata geçirdiği "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında olgunlaşmaya başlayan tıbbi ve aromatik bitkilerin hasat öncesi son bakımları yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik hayata geçirdiği destekleme projeleri ile üreticilerin yüzünü güldürüyor. KBB Başkanı Tahir Büyükakın'ın büyük önem verdiği, Kocaeli'nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan TABİP ile katma değeri yüksek tıbbı ve aromatik bitki yetiştiricilerine destek veriliyor. Bu destekle hem üretici kazanıyor hem de atıl durumdaki araziler tarıma kazandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir'in iştiraklerinden Sekapark A.Ş'nin yürüttüğü proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 5 milyon tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşturuldu. Biberiye, tıbbi nane, kekik, lavanta ve oğul otundan (melisa) oluşan tıbbi ve aromatik bitkilerin bu yıl hasat öncesi bakım ve yabancı ot temizliği işlemlerine başlandı. Bu kapsamda toprağın havalandırılması, bitkilerin bakımı ve yabancı otlardan temizlenmesi titizlikle sürdürülürken, yaklaşık 2-2,5 ay sonra hasat mesaisi başlayacak olan üretimin bu sene rekolte anlamında çok verimli ve bereketli geçmesi bekleniyor. Hasat, insan eliyle ve aynı zamanda tasarımı ve üretimi tamamen milli ve yerli imkanlarla büyükşehir belediyesi tarafından yaptırılan römork yüklemeli tıbbi ve aromatik bitki, hasat makinasıyla da yapılıyor.

Dikim yapılan alanlar sigortalandı

Büyükşehir Belediyesi Sekapark A.Ş'nin kontrolörlüğünde 5 üretim yılı boyunca tüm tarımsal faaliyetler, çiftçilere ait sertifikalandırma süreci, eğitimler ve saha uygulamalarının takibi, uluslararası standartlara uygun olarak yapılıyor. Arazilerin, yıllık tarımsal ürün sigorta poliçeleri, Sekapark A.Ş tarafından karşılanıyor. Proje doğrultusunda büyükşehir ziraat mühendisleri ve Sekapark A.Ş teknik ekibi dikim yapılmış ve yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere de teknik konularda danışmanlık hizmeti veriliyor. Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi'nde, su buharı yöntemiyle distile edilerek uçucu yağlar elde ediliyor. Sekapark A.Ş Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi'nde ürünler yüksek teknoloji ile işlenerek, uluslararası standartlara uygun bitki özleri/ekstraktlar elde ediliyor. Elde edilen uçucu yağlar, ekstraktlar, gıda, gıda takviyesi ve kozmetik sektörlerinde hammadde olarak kullanılmak üzere piyasaya arz ediliyor. Yine yetiştirilen bitkiler Sekapark A.Ş tarafından işlenip, hazırlanarak, bitki çayları ve baharat sektörüne hammadde amaçlı sunuluyor.

"60 dönümde biberiye ve 13 dönüm lavanta ektik"

Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi'ndeki tarlasında biberiye ve lavanta yetiştiren İbrahim Turan, belediyenin mazot ve gübre başta olmak üzere pek çok tarımsal desteğinden yararlandığını söyledi. Turan, 2021 yılında biberiye ve lavanta yetiştiriciliğine başladıklarını belirterek, "60 dönümde biberiye ve 13 dönüm lavanta ektik. Şu anda bahar dönemi bitkilerin bakımlarını yapıyoruz. Ürünlerimiz belediyemiz tarafından alım garantili ve katma değeri yüksek. Sekapark A.Ş. bizimle yakından ilgileniyor. Başkan Tahir Büyükakın sayesinde hiç sıkıntı yaşamadan üretime devam ediyoruz. Başkanımıza gerçekten teşekkür ediyoruz." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Sekapark A.Ş Tarımsal Hizmetler Saha Sorumlusu Şahin Akpınar ise "2025 sezonuna girdik. Şu an sözleşmeli tarım yaptığımız çiftçilerimizin arazilerinde bakım ve temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Sahada, çiftçilerimizle iç içe ve üretimi kolaylaştırıcı uygulamalar ile her daim çiftçimizin yanındayız. Bu sezon tıbbi ve aromatik bitkilerin rekolte anlamında verimli ve bereketli geçeceğini bekliyoruz." dedi. - KOCAELİ