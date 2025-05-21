Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı

21.05.2025 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında geleneksel lezzetler vatandaşa ikram edildi. Protokol üyeleri tarafından yapılan etkinlikte tarhana çorbası ve sebzeli bulgur pilavı gibi yöresel tatlar tanıtıldı.

Yöresel lezzetler damakları şenlendirdi

KOCAELİ - Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında renkli ve lezzet dolu anlar yaşandı. Protokol üyeleri, vatandaşlara tarhana çorbası ve sebzeli bulgur pilavı ikram ederek, geleneksel tatların tanıtımına katkı sağladı. Etkinlikte Kocaeli mutfağına özgü ürünler ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kocaeli'de program düzenlendi. İzmit Merkez Bankası önünden bando eşliğinde başlayan yürüyüş, Kent Meydanı'nda sona erdi.

Protokolden vatandaşlara yemek ikramı

Etkinlik alanında kurulan büyük kazanlarda kaynatılan tarhana çorbası ve sebzeli bulgur pilavı, protokol üyeleri tarafından vatandaşlara ikram edildi. Yetkililer çorba karıştırıp pilav servis ederken, stantlardaki yöresel ürünleri tanıtarak Kocaeli mutfağını öne çıkardı. Pişmaniye, ayva cezeryesi, Samanlı Dağları zeytini, Karamürsel simit dolması, mancarlı pide, üzüm hoşafı, geleneksel şerbetler, tarhana çorbası ve sebzeli bulgur pilavı gibi tatlar yoğun ilgi gördü.

"Yemeğin kaynadığı tencere aynı zamanda şifa kaynağıdır"

Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Türk mutfağının sadece damak tadı değil, aynı zamanda kültürel miras olduğuna dikkat çekerek, "Yemeğin kaynadığı tencere aynı zamanda şifa kaynağıdır. Gastronomi artık turizmin ayrılmaz bir parçasıdır. Kocaeli mutfağını tanıtmak, geleneksel tatlarımızı geleceğe taşımak istiyoruz" dedi.

Etkinliklere Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
İBB soruşturmasında ’kasa’ olarak anılan Fatih Keleş’in kardeşi de tutuklandı İBB soruşturmasında 'kasa' olarak anılan Fatih Keleş'in kardeşi de tutuklandı
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı
Fatih Terim’in Al Shabab’ı şampiyona kaybetti Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti
Trump’tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız

17:07
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
16:46
Moskova’da peş peşe İHA saldırıları Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
16:44
İşçiler her şeyi anlattı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
09:10
Altın fiyatları beklenen hareketine başladı
Altın fiyatları beklenen hareketine başladı!
08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
07:37
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
06:28
Türkiye ve ABD’den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
Türkiye ve ABD'den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
05:26
Meksika’da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
00:58
TBMM’de HSK’ya 5 yeni üye seçildi
TBMM'de HSK'ya 5 yeni üye seçildi
00:35
MEB, Türkiye Maarif Vakfı’na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
MEB, Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
00:28
İstanbul’daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan’dan rahatlatan açıklama
İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 19:26:13. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.