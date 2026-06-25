Kocaeli'de çekici ve kurtarıcılar için ilçe esası dönemi başlıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de çekici ve kurtarıcılar için ilçe esası dönemi başlıyor

Kocaeli\'de çekici ve kurtarıcılar için ilçe esası dönemi başlıyor
25.06.2026 15:07  Güncelleme: 15:09
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında çekici ve kurtarıcı işletmelerinin sadece kendi ilçelerinde hizmet vermesi, okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılması ve toplu taşımada yeni hatlar oluşturulması kararlaştırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2026 yılı 4'üncü Olağan Toplantısı'nda; çekici ve kurtarıcı işletmelerinin yalnızca kendi ilçelerinde hizmet vermesi, okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılması ve toplu taşımada yeni hatların oluşturulması gibi maddeler karara bağlandı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında gerçekleştirilen UKOME 2026 yılı 4'üncü Olağan Toplantısı'nda toplam 54 gündem maddesi görüşüldü. Kent ulaşımının daha güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla hazırlanan maddeler tek tek ele alınarak değerlendirildi.

Çekiciler sadece bulundukları ilçede hizmet verecek

Toplantının en dikkat çekici maddelerinden biri, il genelinde faaliyet gösteren çekici ve kurtarıcı işletmelerinin çalışma bölgelerine getirilen yeni standartlar oldu. Yapılan görüşmelerin ardından, her çekici ve kurtarıcı işletmesinin yalnızca kendi faaliyet gösterdiği ilçe sınırları içerisinde hizmet vermesini öngören düzenleme oy birliğiyle kabul edildi.

Okul bölgelerinde ve yerleşim yerlerinde yeni tedbirler

Trafik güvenliğinin artırılması kapsamında, kent genelindeki yerleşim alanlarında bulunan bazı cadde ve sokaklarda yön düzenlemeleri yapılması kararlaştırıldı. Öğrencilerin güvenliğini merkeze alan kararlar doğrultusunda, okul bölgelerinde ulaşım güvenliğine yönelik ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi ve ağır vasıta araçların belirlenen güzergahlar dışındaki geçişlerinin kısıtlanması onaylandı.

Toplantıda, vatandaşlara sunulan toplu taşıma hizmetlerinin kesintisiz ve daha verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yeni hatların oluşturulması ve mevcut hatlarda gerekli revizyonların yapılmasına karar verildi. Ayrıca, iller arası "S" Yetki Belgesi ile servis taşımacılığı yapacak araçlara ilişkin usul ve esaslar da belirlenerek karara bağlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de çekici ve kurtarıcılar için ilçe esası dönemi başlıyor - Son Dakika

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