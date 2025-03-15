Kocaeli\'de Yarımca İskelesi Hizmete Açıldı, Yeni Yolcu Motoru Filoya Katıldı

Kocaeli'de bugün itibariyle hizmete açılan Yarımca İskelesi için filoya bir yolcu motoru daha dahil edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek amacıyla yatırımlarına devam ediyor. İzmit, Gölcük, Değirmendere, Tütünçiftlik, Derince, Hereke ve Karamürsel olmak üzere 7 iskeleye kesintisiz sefer yapan Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, sefer sayısını 96'ya çıkarıyor. Deniz ulaşımını güçlendiren büyükşehir, Yarımca İskelesi'nin bugün hizmete alınacak olmasıyla bir yolcu motorunu daha filosuna kattı.

Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, hem İzmit Körfezi'ne komşu tüm ilçelere sefer yapılması hem de mevcut sefer sayılarının artırılması için filoya 1 yolcu motoru daha kattı. Böylelikle İzmit Körfezi'nde yolcu motoru sayısı 6'ya çıkarılmış oldu. Yeni yolcu motoruyla birlikte günlük toplam 88 olan sefer sayısı 96'ya ulaştı. Deniz ulaşımında ilk seferler saat 06.50'de Hereke, 07.15'de Değirmendere, 07.25 Değirmendere ve 07.15'te Gölcük'ten başlıyor. Kış sezonu akşam 21.00'de, yaz sezonu ise 23.00'de sona eriyor. - KOCAELİ