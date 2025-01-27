Kocaeli'de Yarıyıl Tatili Etkinlikleriyle Renklendi - Son Dakika
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Kocaeli'de Yarıyıl Tatili Etkinlikleriyle Renklendi

Kocaeli\'de Yarıyıl Tatili Etkinlikleriyle Renklendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir merkezlerinde düzenlediği etkinliklerle çocukların yarıyıl tatilini keyifli ve öğretici bir şekilde geçirmelerini sağlıyor. Çeşitli oyunlar, sanatsal aktiviteler ve aile etkinlikleri ile öğrenciler hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğreniyor.

27.01.2025 10:48  Güncelleme: 10:49
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir merkezlerinde yarıyıl tatili keyifli geçiyor. Çocuklar, aileleri ile birlikte etkinliklere katılarak hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğreniyor.

Kocaeli'de öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerle dopdolu bir yarıyıl geçiriyor. Öğrencilerin yarıyıl coşkusuna bir katkı da Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sunuyor. Bir dönemi geride bırakan çocuklar, Anne Şehir merkezlerinde çeşitli etkinliklerin düzenlendiği oyun alanında hem sosyalleşiyor hem de tatilin tadını çıkarıyor.

Anne Şehir merkezlerine gelen çocuklar, nostaljik çocuk oyunları ve akıl-zeka oyunlarıyla eğlenirken, nefes egzersizleri ve duygu atölyeleriyle hem fiziksel hem de duygusal gelişimlerine katkı sağlıyor. Sanatsever minikler için düzenlenen ebru sanatı ve etamin işleme etkinlikleri ise büyük beğeni topluyor. Etkinlik kapsamında sağlıklı beslenme eğitimleri ve sinema gösterimleriyle de çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor.

Anne Şehir merkezlerinde ailelere yönelik ise "skolyoz farkındalık eğitimi", "anne-çocuk sinema etkinliği", "anne-çocuk bedenden oyuna etkinliği", "anne-çocuk waffle yapımı", "baba-çocuk tuz seramiği atölyesi", "sağlıklı beslenme çantamı hazırlıyorum aile etkinliği" ve "mutlu çocuk okulları" gibi programlar düzenleniyor. Aileler bu etkinlikler sayesinde çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken, aynı zamanda eğitici bilgiler ve yeni deneyimler kazanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Yarıyıl Tatili Etkinlikleriyle Renklendi - Son Dakika

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