Kocaeli'de Yeni Sebze ve Meyve Hali İnşaatı Yüzde 82 Tamamlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Yeni Sebze ve Meyve Hali İnşaatı Yüzde 82 Tamamlandı

Kocaeli\'de Yeni Sebze ve Meyve Hali İnşaatı Yüzde 82 Tamamlandı

Kocaeli'nin Gebze bölgesi için inşa edilen sebze ve meyve halinin inşaatı yüzde 82 tamamlandı. Yeni hal binası, Gebze ve çevre ilçeler için önemli bir ticaret merkezi olacak.

21.05.2024 10:34  Güncelleme: 10:35
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Kocaeli'nin Gebze bölgesi için inşa edilen sebze ve meyve halinin inşaatı yüzde 82 tamamlandı.

Gebze'de dar bir alanda sıkışıp kalan sebze ve meyve hali 25 bin metrekarelik geniş bir alana taşınıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni hal binasının inşa çalışmalarında ilerleme oranı yüzde 82 seviyesine geldi.

v Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde Gebze bölgesine hitap edecek yeni sebze ve meyve hal binası hızla ilerliyor. Özellikle toptan gıda ihtiyacını karşılayacak olan bu yeni yapı, Gebze ve çevre ilçeler için önemli bir ticaret merkezi olacak. Gebze bölgesinde sebze ve meyve ticaretinin canlanmasına katkı sağlayacak yeni hal binası modern tasarımı ve geniş kapasitesi ile dikkat çekiyor.

25 bin metrekare kullanım alanına sahip olan sebze ve meyve halinde 120 metrekare büyüklüğünde 34 adet dükkan ve sandık depoları yer alıyor. Mescit, tuvalet, büfe, berber, lokanta ve çay ocağının hizmet vereceği tesiste parklanma sıkıntısı yaşanmayacak. Bu kapsamda 68 TIR parkı ile 63 araçlık otopark alanı sayesinde esnaf ve vatandaşlar hal binasına rahatça girip çıkabilecek. Yeni hal binası Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı idaresinde hızlı bir şekilde ilerliyor. Dış cephe kaplama imalatlarını tamamlama aşamasına gelen ekipler, A blokta içe cephe, sıva, saten kaplama ve boya imalatlarına devam ediyor. A blokta duvar seramik imalatlarını tamamlayıp, zemin seramik kaplama işlemine geçen ekipler, A blokta dış çelik sundurma imalatının montajının yüzde 50'sini tamamladı. A bloğa ait olan asma tavan imalatının başladığı projede yangın tesisatı devam ediyor. D blokta duvar seramiklerini tamamlayan yüklenici firma bir yandan bu blokta ve E blokta sıva imalatı yapıyor. Binada şu an elektrik kablolama çalışmaları devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Yeni Sebze ve Meyve Hali İnşaatı Yüzde 82 Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Yeni Sebze ve Meyve Hali İnşaatı Yüzde 82 Tamamlandı - Son Dakika
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