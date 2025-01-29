Kocaeli\'deki Ahşap Atölyesine Katılan Kadınlar Hobi Edinip El Beceri Kazanıyor

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Kocaeli'de düzenlenen ahşap atölyesine katılan kadınlar, hem hobi ediniyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Anne Şehir merkezleri ilgi görüyor. Kadınlar ahşap atölyesinde hem temel ahşap işleme tekniklerini öğreniyor hem de kendi el emeğiyle çeşitli dekoratif ve kullanışlı objeler üretiyor.

Eğitmen Tolga Yıldırım, atölye çalışmalarının kadınların özgüvenini artırdığını ve el becerilerini geliştirdiğini belirterek, "İlk önce herhangi bir ön hazırlığı olmayan ahşabı alıyoruz. Yapacağımız ürün neyse bütün ürünü burada hazırlıyoruz. Burada yaptıkları ürünü evlerinde kullandıkları için her zaman 'gözümüzün önünde, evimizin en güzel köşesinde' diye tabir ediyorlar. Bu da bizi ayrı motive ediyor. Yaptıkları bütün ürünleri kullanabilmeleri de bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

"Çok güzel arkadaşlıklar ediniyoruz, sosyalleşiyoruz"

Atölyeye katılan ve 3 senedir Anne Şehir üyesi olduğunu belirten Pınar Duran, arkadaşı vasıtasıyla etkinliklere gelmeye başladığını ve çocuklarıyla birlikte çoğu etkinliğe katıldığını ifade etti. Etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Duran, "Ahşap atölyesinde baştan aşağıya çok güzel değişimler oluyor. Burada tamamen bizim hayal gücümüzle ürünleri şekillendiriyoruz. Ölçerek, keserek, montajlayarak burada yaptığımız güzel ürünlerle evimize renk katıyoruz. Buraya gelirken her şeyden önce kendimize vermiş olduğumuz değeri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bir saatlik süreyi buraya ayırıyoruz. Çok güzel arkadaşlıklar ediniyoruz, sosyalleşiyoruz. Kendinize ayırdığınız bir saati burada çok güzel şekilde değerlendirebiliriz" diye konuştu.

"Yaptığımız el emeklerini evimizin başköşesine koyuyoruz"

Bir diğer katılımcı Şenay Erzi ise Anne Şehir'de kendileri için düzenlenen etkinliklerden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Burada el becerilerimizi ve hayal gücümüzü geliştiriyoruz. Bize verilen ürünlerle ne yapabiliriz, onları değerlendiriyoruz. Gerçekten ortaya güzel şeyler çıkıyor. Yaptığımız el emeklerini evimizin baş köşesine koyuyoruz. Bizim için güzel bir aktivite oluyor. Burada kaliteli vakit geçiriyoruz, sosyalleşiyoruz. Evimizin dışına çıkmış oluyoruz. Burası bizim için bir nevi evimiz gibi oldu, 'Haftaya ne yapacağız?' diye merakla beklediğimiz günlerimiz oluyor. Ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Yaptığımız şeyler bize çok şey katıyor. Özellikle ev hanımları için böyle bir imkan tanındığı için Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ