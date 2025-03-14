Kocaeli'deki Barınma ve Konaklama Merkezi, Tedavi İçin Gelen Hastalara Destek Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'deki Barınma ve Konaklama Merkezi, Tedavi İçin Gelen Hastalara Destek Sağlıyor

Kocaeli\'deki Barınma ve Konaklama Merkezi, Tedavi İçin Gelen Hastalara Destek Sağlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Barınma ve Konaklama Merkezi, farklı şehirlerden gelen hasta ve yakınlarına ücretsiz konaklama ve hizmet sunuyor. Merkezde 3 öğün yemek, çay ve güvenlik gibi olanaklar sağlanırken, hastalar 24 saat boyunca destek alabiliyor.

14.03.2025 10:29  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'ye farklı şehirlerden tedavi olmak için gelen hasta ve hasta yakınları, İzmit'teki Barınma ve Konaklama Merkezi'nde en iyi şekilde misafir ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında evi olmayan ve sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara hizmet verdiği Barınma ve Konaklama Merkezi, farklı şehirlerinden Kocaeli'ye tedavi olmaya gelen vatandaş ve yakınlarına da kapılarını açıyor. Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi gibi devasa sağlık kurumlarına sahip olan Kocaeli'ye hastalıkların tedavisi için gelen vatandaşlar ile refakatçileri, tedavi süreçleri boyunca Barınma ve Konaklama Merkezi'nde misafir ediliyor. Vatandaşların tedavi gördüklerine dair doktor tarafından imzalanan evrakları ilgili görevliye teslim etmesiyle merkeze kaydı yapılıyor ve kendisine uygun oda tahsisi yapılıyor.

Barınma ve Konaklama Merkezi'nde vatandaşlara 3 öğün yemek, çay ve çamaşırlarının yıkanması gibi hizmetler ücretsiz olarak veriliyor. Bununla birlikte vatandaşın güvenliğinin kayıt altına alındığı merkezde nöbetçi personeller 24 saat hizmet sunuyor.

"Konakladığımız yerde tüm hizmetleri alıyoruz"

28 kişinin aynı anda rahat bir şekilde konaklayabildiği merkeze Düzce'den gelen ve Kocaeli'deki bir sağlık kuruluşunda kanser tedavisi gören emekli Fevzi Çiçek, "Düzce'de ameliyat olduğum doktorum beni Kocaeli'deki bir sağlık kuruluşuna yönlendirdi. Buradaki hastanede tedavi gördüğüm doktorum da Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir hizmetinin olduğunu söyleyerek beni buraya yönlendirdi. Konakladığımız yerde tüm hizmetleri alıyoruz. Buradaki personel arkadaşlar da gayet ilgililer. Eşim ile birlikte burada kalıyoruz. Ayrıca servis hizmetinden yararlanıyoruz. Hastaneye gidip gelirken bizi servis araçları ile tedavimiz için götürüp getiriyorlar. Böyle bir hizmetin Kocaeli'de verilmesi bizi çok mutlu etti. Ulaşımız da çok kolay. Hafta sonu Düzce'ye gitmiştim. Dönerken İzmit'te otogarda indim. Tramvaya bindim ve hemen buradaki durakta indim. Gerçekten buranın ulaşımı çok kolay" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sivil Toplum, kocaeli, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'deki Barınma ve Konaklama Merkezi, Tedavi İçin Gelen Hastalara Destek Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti
Tüketiciler geçen yıl en çok “ayakkabı“ için şikayetçi oldu Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu
Bütün Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki
Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde Katıldığı yarışmada ikinci oldu Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu
Survivor’da büyük hata Fragman apar topar silindi Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
Ev sahibi ve kiracılar dikkat Hepsi didik didik aranıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Hepsi didik didik aranıyor
Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
Gonca Vuslateri’den Tanyeli’ye: Hakkım helal olsun Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun
Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak
PFDK’dan Mourinho’ya ceza yok, Günay Güvenç’e 1 maç men PFDK'dan Mourinho'ya ceza yok, Günay Güvenç'e 1 maç men
Kamuya binlerce personel alınacak Hem de çoğu kadrolu Kamuya binlerce personel alınacak! Hem de çoğu kadrolu
Gelinliği giyip ’’Koca aranıyor’’ yazılı döviz ile sokağa çıktı Gelinliği giyip ''Koca aranıyor'' yazılı döviz ile sokağa çıktı

11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
10:36 Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
18:19 Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
18:13 Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
17:42 Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam’a gitti Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gitti
17:35 Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
17:34 Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
17:33 TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 12:11:05. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'deki Barınma ve Konaklama Merkezi, Tedavi İçin Gelen Hastalara Destek Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.