Kocaeli'deki Palamar Tepesi Gün Batımıyla Görenleri Mest Ediyor - Son Dakika
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Kocaeli'deki Palamar Tepesi Gün Batımıyla Görenleri Mest Ediyor

Kocaeli\'deki Palamar Tepesi Gün Batımıyla Görenleri Mest Ediyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Palamar Tepesi, gün batımı manzarasıyla görenleri etkisi altına alıyor. İstanbul'a yakın olması nedeniyle günübirlik tatilcilerin ve kamp yapmayı tercih eden vatandaşların uğrak noktası olan Palamar Tepesi, binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor. Vatandaşlar ve çiftler, tepeye oturarak gün batımını izlerken, yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Bölgede bulunan kampçılar ise temizlik konusunda uyarılarda bulunarak, gün batımının keyfini çıkardıklarını belirtti.

14.04.2024 12:57  Güncelleme: 12:58
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Kocaeli'de bulunan Palamar Tepesi gün batımı manzarasıyla görenleri mest ediyor. Bayram tatiliyle birlikte binlerce vatandaş kilometrelerce uzaktan Palamar Tepesi'nde gün batımı izlemeye geliyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Palamar Tepesi manzarasıyla görenleri mest ediyor. İstanbul'a yakın olan yerler özellikle günü birlik tatil yapanlar veya çadır kurarak kamp yapan vatandaşların uğrak noktası. Palamar Tepesi gün batımı manzarasını izlemek isteyen binlerce vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların ve çiftler tepeye oturarak gün batımı manzarasını izliyor. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Manzarayı izlemek üzere alanda bulunan kampçı Eray Tuberk, "Biz İzmitli olduğumuz işin sürekli buraya geliyoruz. Buralı sayılırız yani, Hafta sonları ve özel günlerimizde de geliyoruz. Özellikle burada duruyoruz ama çok aşağıya inmiyoruz. Tabi ki herkese tavsiye ederim ama çokta tavsiye etmemek gerekir diye düşünüyorum. Buraları gerçekten temizliyoruz biz gelenler çok pis bırakıyorlar çünkü. Bizde gün batımı izliyoruz ve izleyeceğiz bugünde" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'deki Palamar Tepesi Gün Batımıyla Görenleri Mest Ediyor - Son Dakika

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