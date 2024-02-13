Kocaeli EMITT Turizm Fuarında Tanıtıldı - Son Dakika
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Kocaeli EMITT Turizm Fuarında Tanıtıldı

Kocaeli EMITT Turizm Fuarında Tanıtıldı

Emitt Turizm Fuarı'nda Kocaeli standı, şehrin turizm potansiyelini katılımcılara gösterdi. Kocaeli'nin turizm destinasyonları, lezzetleri ve Kartepe Teleferik Projesi tanıtıldı.

13.02.2024 17:24  Güncelleme: 17:28
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Emitt Turizm Fuarına "Gözlerinize İnanacaksınız" markasıyla kurulan Kocaeli standında, şehrin turizm potansiyeli katılımcıların beğenisine sunuldu.

Avrupa'nın en büyük turizm fuarları arasında yer alan 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT) Kocaeli tanıtıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kentin turizm paydaşları ile birlikte temsil edilen Kocaeli standı fuarın ilgi odağı oldu. Kocaelideki acente ve turizm işletmecilerinin temsilcileri, yerli ve yabancı turizm seyahat profesyonellerine kentin konaklama imkanları ve turizm destinasyonlarıyla ilgili bilgi paylaştı. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrası farklı ülkelerden tur operatörü ve acenteler, nisan-mayıs aylarında Kocaeli'ye davet edildi.

Fuarda Kocaeli'nin turizm destinasyonları hakkında bilgi verildi. Kocaeli'nin yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri sergilendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik Projesi de Emitt Turizm Fuarında tanıtıldı. Turistlerin İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşacağı Kartepe teleferiği hakkında turizm profesyonellerine tanıtım yapılarak bilgi verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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