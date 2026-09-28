Kocaeli İl Emniyet Müdürü iken Aydın'a atanan Faruk Karaduman göreve başladı - Son Dakika
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Kocaeli İl Emniyet Müdürü iken Aydın'a atanan Faruk Karaduman göreve başladı

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Kocaeli İl Emniyet Müdürü iken Aydın\'a atanan Faruk Karaduman göreve başladı
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Emniyet teşkilatındaki atamalar kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürü iken Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Faruk Karaduman, kentteki görevine başladı. Karaduman, kurum binasında düzenlenen törenle karşılandı, çiçek takdim edildikten sonra görevi devraldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Faruk Karaduman, kentteki görevine başladı.

Emniyet teşkilatında gerçekleştirilen atamalar kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Faruk Karaduman, Aydın'ın yeni İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Karaduman, Aydın'a gelerek İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevini resmen devraldı. Yeni İl Emniyet Müdürü Karaduman, kurum binasında düzenlenen törenle karşılandı. Törende kendisine çiçek takdim edilen ve ardından görevi devralan Karaduman, Aydın İl Emniyet Müdürü olarak çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA
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