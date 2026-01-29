Zorlu kış şartlarında kurtarma tatbikatı - Son Dakika
Zorlu kış şartlarında kurtarma tatbikatı

29.01.2026 15:06  Güncelleme: 15:09
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibi, Kuzuyayla ve Aytepe mevkilerinde gerçekleştirdiği tatbikatla kış turizmine yönelik çığ ve arama kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibi, kış turizminin önemli merkezlerinden Kuzuyayla ve Aytepe mevkilerinde tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikat, üç günlük çığ ve kış arama kurtarma eğitim programının ilk bölümü olarak Aytepe Diriliş Kampı'nda başladı. Eğitimlerde personellere harita, navigasyon ve GPS kullanımı, coğrafi ve grid koordinat sistemleri, kamp kurulumu, yürüyüş teknikleri ile sedye taşıma ve transfer yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

İkinci aşamada ise Kocaeli İtfaiyesi eğitmenleri gözetiminde uygulamalı eğitimler ve saha tatbikatları yapıldı. Programın son bölümünde de senaryo gereği Kuzuyayla mevkisinde kaybolduğu bildirilen bir kişinin konum bilgisi doğrultusunda arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen çığ bölgesine yürüyerek ulaşan ekipler, sondalama çalışmaları sonucunda ulaştığı kazazedeyi sedye yardımıyla güvenli şekilde tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

