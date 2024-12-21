Kocaeli Millet Kütüphanesi İlk Günde Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Kocaeli Millet Kütüphanesi İlk Günde Yoğun İlgi Gördü

Kocaeli Millet Kütüphanesi İlk Günde Yoğun İlgi Gördü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Millet Kütüphanesi, açılış gününde 1.647 ziyaretçi ağırladı. 8 bin basılı ve 29 bin e-kitap sunan kütüphane, 7/24 çalışma imkanı ile dikkat çekiyor.

21.12.2024 10:40  Güncelleme: 10:41
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu Millet Kütüphanesi ilk günden itibaren ilk gün bin 647 kişi ziyaret etti. Kütüphanede 8 bin basılı ve 29 bin e-kitap yer alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmete aldığı millet kütüphanelerinin 8'incisini İzmit Milli İrade Meydanı'nda açtı. Gençlerin bilgiye en kolay şekilde ulaşması, öğrenirken keyifli zaman geçirmesi için her türlü ayrıntının düşünüldüğü kütüphane, 7 gün 24 saat kitapseverlere ev sahipliği yapıyor. Kütüphanede 8 bin basılı ve 29 bin e-kitap yer alıyor. İnternet ve bilgi erişimi için kütüphane kullanıcılarına yönelik donanımlar, sesli-sessiz çalışma ortamları, bireysel ve grup çalışması imkanlarının da bulunduğu kütüphane aynı zamanda 125 kişiye ders çalışma hizmeti sunuyor. Modern kütüphanecilik anlayışıyla hizmet veren millet kütüphanesinde büyükşehir tarafından ücretsiz çay, simit ve kahve ikramları da bulunuyor. İlk günden yoğun talep gören kütüphane, vatandaşların beğenisini kazanıyor. Kütüphaneyi ilk gün bin 647 kişi ziyaret etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Millet Kütüphanesi İlk Günde Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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