Kocaeli'nde 12. Ulusal Fotoğraf Yarışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kocaeli'nde 12. Ulusal Fotoğraf Yarışması Başladı

Kocaeli\'nde 12. Ulusal Fotoğraf Yarışması Başladı
09.08.2025 11:23  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '4 Mevsim Kocaeli XII. Ulusal Fotoğraf Yarışması' için başvurular başladı. Yarışma, 'Turist Gözüyle Kocaeli' temasıyla dört mevsim boyunca kentin doğal ve kültürel güzelliklerini belgelemeyi amaçlıyor. Son başvuru tarihi 10 Aralık 2025.

Kocaeli'de bu yıl 12'ncisi düzenlenecek "4 Mevsim Kocaeli" adlı ulusal fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen ve fotoğraf sanatına gönül verenleri bir araya getiren "4 Mevsim Kocaeli XII. Ulusal Fotoğraf Yarışması" için geri sayım başladı. Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek olan yarışma; Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayında, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Kentin doğal, tarihi, kültürel ve sosyal güzelliklerini objektiflere taşımayı amaçlayan yarışma, Kocaeli'ni bir kez daha fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirecek. Bu yıl, "Turist Gözüyle Kocaeli" temasıyla gerçekleştirilecek olan yarışmada, kentin dört mevsim boyunca sunduğu güzellikler, katılımcıların objektiflerinden süzülerek görsel arşive dönüşecek. Kocaeli'nin turistik cazibesini, doğal zenginliğini, kültürel mirasını ve sosyal yaşamını belgeleyerek kentin hafızasına kalıcı katkı sağlamayı planlayan yarışmaya katılımın yüksek olması bekleniyor.

"Dereceye girenlere ödül

Yarışma; Kocaeli'nin dört mevsim boyunca sahip olduğu turizm potansiyelini yansıtacak şekilde dört ayrı kategoride düzenlenecek. Katılımcılar, Kocaeli'de turizm, Kocaeli'de doğa ve manzara, Kocaeli'nin köyleri ve kültürel yaşam başlıkları altında eserlerini sergileyebilecek. Bu kapsamda Mavi Bayraklı plajlardan doğa yürüyüş parkurlarına, kırsal yaşamdan büyükşehir belediyesinin hizmetlerine kadar pek çok farklı konunun fotoğraf karelerine yansıması bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmada dereceye giren fotoğrafçılar büyük ödüllerle ödüllendirilecek. Her bir kategori için birincilik ödülü 40 bin TL, ikincilik 25 bin TL, üçüncülük 15 bin TL, mansiyon 10 bin TL ve sergilemeye hak kazanan eserler için 2 bin 500 TL para ödülü takdim edilecek.

Son başvuru tarihi 10 Aralık

Yarışmaya katılım yalnızca dijital ortamda sağlanacak. Başvurular, https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/4-mevsim-kocaeli-xll-ulusal-fotograf-yarismasi-tr üzerinden yapılacak olup, son başvuru tarihi 10 Aralık olarak belirlendi. Yarışmanın seçici kurulu, kazanan eserleri 19 Aralık 2025 tarihinde değerlendirecek ve sonuçlar 23 Aralık 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kocaeli, Aralık, turist, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'nde 12. Ulusal Fotoğraf Yarışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı 4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı

10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
14:50
Olimpiyat Şampiyonu, havalimanında erkek arkadaşına saldırdı
Olimpiyat Şampiyonu, havalimanında erkek arkadaşına saldırdı
14:33
Çanakkale’de orman yangını 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de orman yangını! 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
14:29
İletişim Başkanı Duran’dan İsrail’in Gazze’yi işgal planına sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Gazze'yi işgal planına sert tepki
14:28
Hemzemin geçitte intihar gibi hata: Araç paramparça oldu
Hemzemin geçitte intihar gibi hata: Araç paramparça oldu
14:17
Beşiktaş Ndidi’yi resmen açıkladı İşte maliyeti
Beşiktaş Ndidi'yi resmen açıkladı! İşte maliyeti
14:14
Fahrettin Altun’un başkanı olduğu kurumdan İBB’ye para cezası
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
14:03
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
14:02
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
13:59
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 12:31:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'nde 12. Ulusal Fotoğraf Yarışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.