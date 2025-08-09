Kocaeli\'nde 12. Ulusal Fotoğraf Yarışması Başladı

Kocaeli'de bu yıl 12'ncisi düzenlenecek "4 Mevsim Kocaeli" adlı ulusal fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen ve fotoğraf sanatına gönül verenleri bir araya getiren "4 Mevsim Kocaeli XII. Ulusal Fotoğraf Yarışması" için geri sayım başladı. Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek olan yarışma; Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayında, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Kentin doğal, tarihi, kültürel ve sosyal güzelliklerini objektiflere taşımayı amaçlayan yarışma, Kocaeli'ni bir kez daha fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirecek. Bu yıl, "Turist Gözüyle Kocaeli" temasıyla gerçekleştirilecek olan yarışmada, kentin dört mevsim boyunca sunduğu güzellikler, katılımcıların objektiflerinden süzülerek görsel arşive dönüşecek. Kocaeli'nin turistik cazibesini, doğal zenginliğini, kültürel mirasını ve sosyal yaşamını belgeleyerek kentin hafızasına kalıcı katkı sağlamayı planlayan yarışmaya katılımın yüksek olması bekleniyor.

"Dereceye girenlere ödül

Yarışma; Kocaeli'nin dört mevsim boyunca sahip olduğu turizm potansiyelini yansıtacak şekilde dört ayrı kategoride düzenlenecek. Katılımcılar, Kocaeli'de turizm, Kocaeli'de doğa ve manzara, Kocaeli'nin köyleri ve kültürel yaşam başlıkları altında eserlerini sergileyebilecek. Bu kapsamda Mavi Bayraklı plajlardan doğa yürüyüş parkurlarına, kırsal yaşamdan büyükşehir belediyesinin hizmetlerine kadar pek çok farklı konunun fotoğraf karelerine yansıması bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmada dereceye giren fotoğrafçılar büyük ödüllerle ödüllendirilecek. Her bir kategori için birincilik ödülü 40 bin TL, ikincilik 25 bin TL, üçüncülük 15 bin TL, mansiyon 10 bin TL ve sergilemeye hak kazanan eserler için 2 bin 500 TL para ödülü takdim edilecek.

Son başvuru tarihi 10 Aralık

Yarışmaya katılım yalnızca dijital ortamda sağlanacak. Başvurular, https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/4-mevsim-kocaeli-xll-ulusal-fotograf-yarismasi-tr üzerinden yapılacak olup, son başvuru tarihi 10 Aralık olarak belirlendi. Yarışmanın seçici kurulu, kazanan eserleri 19 Aralık 2025 tarihinde değerlendirecek ve sonuçlar 23 Aralık 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak. - KOCAELİ