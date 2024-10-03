Kocaeli'nde Kuzey Metro Hattı İçin 2,2 Milyar Dolar Yatırım - Son Dakika
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Kocaeli'nde Kuzey Metro Hattı İçin 2,2 Milyar Dolar Yatırım

Kocaeli\'nde Kuzey Metro Hattı İçin 2,2 Milyar Dolar Yatırım

Kocaeli'yi ulaşım açısından önemli ölçüde geliştirecek olan Kuzey Metro Hattı'nın şantiye çalışmalarına başlandı. Proje, 1.8 milyar dolar hat yapımı ve 400 milyon dolar araç yatırımı ile toplamda 2,2 milyar dolarlık bir bütçeye sahip. Hattın 2028 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor ve günde 300 bin yolcu taşıması hedefleniyor.

03.10.2024 14:44  Güncelleme: 14:46
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Kocaeli'yi ulaşımda üst seviyeye çıkaracak 2,2 milyar dolar yatırım bütçeli Kuzey Metro Hattı'nda şantiye çalışmalarına start verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek Kuzey Metro Hattı'nda şantiye çalışmalarına başlandı. Günde 300 bin yolcu taşıması planlanan metro hattı için istasyon bölgelerinde sondaj çalışmaları başlarken güzergah üzerinde etki alanında kalan bölgelerin durum tespitlerine devam ediliyor. Danışmanlık ihalesi ise 15 Ekim'de yapılacak. Diğer yandan yıkılan Mannesmann Fabrikası ve Sekapark alanında yapılacak şantiye için de bölgede sondaj çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda inşaat kurulum çalışmaları da başlatılırken, alanın çevresi de kapatılıyor. Bölge inşaata hazırlanırken büyük şantiye imalatları Kocaeli Kitap Fuarı'nın ardından başlayacak.

Projenin; 1.8 milyar dolar hat yapımı, 400 milyon dolar araç yatırımı olmak üzere toplam 2,2 milyar dolar yatırım bütçesi bulunuyor. Kocaeli'de tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olacak Kuzey Metro Hattı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım master planında da yer alıyor. Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı'nın 1. aşamasında 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı ve 18 istasyon yapılması planlanıyor. Projeyle Kocaeli'nin doğu-batı aksında günlük yaklaşık 300 bin yolcu, yılda 101 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Birinci etap; T- Petkim Kavşağı'ndan başlayıp İzmit Doğu İstasyonu'na kadar devam edecek ve 26,85 km uzunluğunda olacak. Hat üzerinde 18 adet istasyon bulunurken sırası ile Körfez, Derince, İzmit ilçelerinden geçecek. 2028 yılında işletmeye açılması planlanan metro hattında, açılış yılında günlük toplam 298 bin 582 yolcu taşınacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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