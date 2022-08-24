Ölümle burun buruna yolculuk - Son Dakika
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Ölümle burun buruna yolculuk

24.08.2022 13:36
Ölümle burun buruna yolculuk

Kocaeli'nin Derince ilçesi Taşköprü Yolu sokakta oturan vatandaşlar adeta ölümle burun buruna yolculuk yapıyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Taşköprü Yolu sokakta oturan vatandaşlar adeta ölümle burun buruna yolculuk yapıyor. Her gün onlarca kişi, kaldırım olmaması sebebiyle yolda yürürken, süratli gelen araçlar faciaya davetiye çıkartıyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Taşköprü Yolu sokakta oturanlar, her gün adeta ölümlü burun buruna yolculuk yapıyor. TOKİ Basın Sitesi'nin de bulunduğu bölgede, okul döneminin açılmasıyla beraber çok sayıda çocuk bölgede okullara yürüyerek gitmek zorunda kalıyor. Ancak sokakta kaldırım bulunmaması vatandaşların adeta ölümle burun buruna yolculuk yapmasına sebep oluyor. Ormanlık alana bırakılan sokak köpekleri de, çocuklara zor anlar yaşatıyor. Süratli geçen araçlar da çocukları korkutuyor.

Konuyla ilgili olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Belediyesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli il Jandarma Komutanlığı'ndan yardım isteyen vatandaşlar, "Öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin buraya kaldırım yapması gerekiyor. Burası adeta terk edilmiş bir bölge gibi. Ne hizmet geliyor, ne uğrayan var ama tüm partililer çıkıp, evlere partinin tanıtımını yapmasını biliyor. Sadece çöpleri toplanıyor. Onun dışında sanki Kocaeli'nden farklı, özerk bir bölge gibiyiz. Yaklaşık 300-400 metre aşağıda Nene Hatun Orta ve İlkokulu bulunuyor. Buradaki çocuklarımızın birçoğu bu okula gidiyor. Sabah yürüyerek gidiyorlar, akşam yürüyerek geliyorlar. Sokak köpeklerini geçtik artık, ancak bir kaldırım olmaz mı? Çocuklar yolun ortasında yürüyor" dedi.

Alkoliklerin mekanı oldu

Özellikle TOKİ Basın Sitesi'nin üst kesimlerinde, karşısında bulunan mezarlık bölgesinde ve ormanlık alanlarda her gün alkol alındığını, sorumsuzca havaya ateş edildiğini ifade eden bölge sakinleri, "Her gün, araçlar bir aşağı, bir yukarı. Burada Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinden özellikle rica ediyoruz. Yukarıda alkolü içen, aşağıya jet gibi iniyor. Havaya her gün bir sürü kişi silah sıkıyor. Küfür ediyorlar, bağırıyorlar. Sıkı bir denetim istiyoruz" diye konuştular.

Sokak lambalarının da yeterli olmadığını söyleyen mahalle sakinleri, "Zaten ormanlık alan, neyin nereden çıkacağı belli değil. Otobüs bile yok buraya. Günde üç sefer var, onu da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş. değil, özel halk otobüsleri sağlıyor. Üç sefer otobüs yeterli değil. Bu konuda artık gitmediğimiz yer kalmadı, ancak hizmet ısrarla gelmiyor. O zaman bu siteleri, binaları niçin yaptırdınız, izin verdiniz? Otobüs olmadığı için insanlar bir kilometre yolu yürüyor. Yolun ortasında yürüyorlar. Kamyonlar, otomobiller öyle hızlı ki, korkuyoruz. Sokak lambaları yetersiz, turuncu ışıkta ben önümü göremiyorum, otomobil yürüyen insanı nereden görsün. SEDAŞ'a bu konuda sesleniyoruz. Bu ışıkların değişmesi gerekiyor. Derince Belediyesi hizmeti Kamuran Caddesi'nde bitiriyor. Bizim buraya bir gram hizmet yok" ifadelerini kullandılar. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ölümle burun buruna yolculuk - Son Dakika

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