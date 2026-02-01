Kocaeli protokolü ve vatandaşlar Batı Trakya Türkleri için yürüdü

Kocaeli'de, Batı Trakya Türklerinin milli kimlik direnişinin simgesi olan "29 Ocak Milli Direniş Günü" dolayısıyla anma programı ve yürüyüş gerçekleştirildi. Programda, Batı Trakya Türklerinin direnişi anıldı, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Program, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesince Antikkapı'da başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, programda yaptığı konuşmada, Dr. Sadık Ahmet ve dava arkadaşlarını rahmetle andı.

"Milletlerin yok oluşu, kimliklerin yok oluşu ile başlar"

Milli kimlik meselesinin hafıza ve varlık davası olduğunu vurgulayan Büyükakın, "En önemli konu, milli kimlik meselesi. Aslında kimlik hafızadır. Kimlik kaybı, hafızanın yitimidir. Hafızası olmayan bir insan neyse, milli kimliği olmayan insan da odur. Milli kimlik yok edildiğinde varlığınız yok edilmiş demektir. Siz orada olamadığınız gün biz de burada yokuz demektir. Neden biliyor musunuz? Orada Türk kalmadığı gün, kimlik kalmamıştır. Orada kimlik kalmadığı gün de burada hassasiyet duyarlılık kalmamış demektir. Burası da bitmiştir. Milletlerin yok oluşu, kimliklerin yok oluşu ile başlar. Bütün yıkımların özünde bu vardır. Kimlik, ortak değerler yok olduktan sonra gerisi hikayedir. Onun için Batı Trakya'daki milli kimlik davası bizim öz vatandaki varlık davamız ile aynıdır. Bizler bu şuurla bakıyoruz" dedi.

"Bu Ramazan ayında Batı Trakya'daki 10 yerde iftar programı düzenleyeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti olarak Batı Trakya'da faaliyetler yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tek amacımız, milli kimliğimizi muhafaza etmek. Kimsenin kimliği ile derdimiz yok. Bu Ramazan ayında Batı Trakya'daki 10 yerde iftar programı düzenleyeceğiz. Eğer talep olursa, bu sayıyı 30'a çıkarabiliriz. Bunun yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, bölgede tarımsal faaliyetlere destek vereceğiz. Çünkü ekonomik olarak tutunamazsanız, ayakta kalamazsınız, varlık mücadelenizi devam ettiremezsiniz. O yüzden buradaki kardeşlerimizden şunu rica ediyorum; o bölgelerde ticaret yapın, oradaki kardeşlerimizle ortaklıklar kurun. Ekonomik açıdan güçlü olursak, kimlik mücadelemiz de o derece güçlü olacaktır."

Vali İlhami Aktaş, 29 Ocak'ın sadece bir tarih olmadığını, büyük bir milletin fertleri olarak gönül coğrafyasındaki bağların süreceğini dile getirdi. Aktaş, "Biz büyük bir milletin fertleriyiz. Gönül coğrafyamızda bacalar tüttüğü müddetçe, biz bir millet olarak ayakta kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Dernek başkanlarından Yüksel Öztürk programa katılan herkese teşekkür ederek, 29 Ocak'ın önemine dikkat çekti. Hasan Öztürk de Batı Trakya Türkleri'nin kimliğinin inkar edilmek istendiğini vurguladı. Salondaki bu güzel tablonun yaşaması için soydaşlarımıza destek veren Başkan Büyükakın'a teşekkür eden Ozan Ahmetoğlu da, Batı Trakya'daki sorunların devam ettiğini hatırlattı.

"29 Ocak bilincini gelecek nesillere aktarmalıyız"

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa ise 1980-1988 yılları arasında Batı Trakya Türkleri'nin siyasi, dini, ekonomik ve kültürel haklarına yönelik vurulan darbeleri anlatarak, en önemli darbenin 1987 öncesinde Yunanistan yargısının aldığı "Batı Trakya'da Türk yoktur" kararı olduğunu vurguladı.

1988 yılından sonra yaşananların bu darbelere karşı bir direniş olduğunu hatırlatan Trampa, "Türkler, 1988'de yollara dökülmeseydi bugün Batı Trakya Türk'ünün toplumsal hafızası olmayacaktı. Milli kimliği, siyasetçileri, sivil toplum kuruluşları, vakıfları, okulları, müftülüğü hiç gündemde olmayacaktı. Bu şuur, bu kadar diri tutulmayacaktı. Bu nedenle 29 Ocak bilincini gelecek nesillere aktarmalıyız. Bugün ana vatan yoksa, Batı Trakya yurdu da yoktur. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, bizim varlığımızdır" ifadelerini kullandı.

Türk bayraklarıyla yürüdüler

Konuşmaların ardından protokol ve katılımcılar, ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyüşe geçti. Antikkapı-Cumhuriyet Bulvarı güzergahındaki yürüyüş, Fevziye Cami yanındaki Milli Kimlik ve Direniş Anıtı'nda sora erdi.

Güzergah boyunca vatandaşlar da yürüyüşe katılanlara alkışlarla destek verdi. Yürüyüşün sonunda, Batı Trakya Türklerinin direnişine saygı göstermek amacıyla anıta karanfil bırakıldı, dualar okundu.

Katılımcılar

29 Ocak Milli Direniş Günü programına Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zülgaip Akkuş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, TİKA Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya derneklerinin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ