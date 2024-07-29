Kocaeli Sahillerinde Akıntıya Kapılan 247 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Kocaeli Sahillerinde Akıntıya Kapılan 247 Kişi Kurtarıldı

Kocaeli Sahillerinde Akıntıya Kapılan 247 Kişi Kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde cankurtaranlık hizmeti veren KOSKEM ekipleri, 22-28 Temmuz tarihleri arasında 247 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Ayrıca 18 vatandaşa sağlık hizmeti verildi. Ekipler yaz döneminde ise toplamda bin 330 kişiyi hayata bağladı.

29.07.2024 12:05  Güncelleme: 12:07
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Kocaeli sahillerinde serinlemek ve hoşça vakit geçirmek isterken akıntıya kapılan 247 kişi, KOSKEM ekipleri tarafından kurtarıldı.

15 Haziran tarihinden itibaren Kocaeli sahillerinde cankurtaranlık hizmeti vermeye başlayan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 22-28 Temmuz tarihleri arasında 247 kişiyi son anda boğulmaktan kurtardı. 18 vatandaşa ise sağlık ekiplerince hizmet verildi. Ekipler yaz döneminde ise şuana kadar bin 330 kişiyi hayata bağladı. Haftanın 7 günü belirlenen saatlerde hizmet veren KOSKEM ekipleri, vatandaşların güven içerisinde serinlemeleri ve eğlenmeleri için yoğun çaba sarf ediyor.

15 Haziran tarihinden itibaren cankurtaranların 13 bölgede hizmet verdiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, "Cankurtaranlarımız vatandaşların güvenliği için 7 gün boyunca hizmet veriyor. Canla başla çalışıyorlar. Arkadaşlarımızın bu çabasına vatandaşlarımızın destek vermesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın cankurtaran bulunmayan sahillerde denize girmemelerini ve cankurtaranların çalışma saatlerine dikkat ederek bu zaman diliminde sahilde yüzmeleri gerekiyor" dedi.

KOSKEM cankurtaranları sezon boyunca İzmit Körfezi'nde Karamürsel Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Darıca Sahili, Darıca Bayramoğlu halk plajı ve Kadınlar Plajında görev yapıyor. Kandıra'da ise Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu ve Cebeci halk plajlarında cankurtaranlık hizmeti veriliyor. Ekipler haftanın 7 günü hafta içi sabah 10.00- 18.00, Pazar günü ise 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Büyükşehir'in KOSKEM ekibi, 2023 sezonunun da 13 bölgede 265 kişilik ekiple 2 bin 197 kişinin hayata yeniden tutunmasını sağlamıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Sahillerinde Akıntıya Kapılan 247 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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