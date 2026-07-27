Yeni yaşam merkezinde ilerleme yüzde 60’a ulaştı - Son Dakika
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Yeni yaşam merkezinde ilerleme yüzde 60’a ulaştı

Yeni yaşam merkezinde ilerleme yüzde 60’a ulaştı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen, sosyal, kültürel ve sportif alanları kapsayan Sosyal Yaşam Merkezi projesinde yüzde 60 ilerleme sağlandı. 17 bin metrekarelik alanda 7 bloktan oluşan merkezde çelik imalatlar tamamlandı, konservatuvar ve gastronomi binası gibi birimlerin inşası eş zamanlı sürüyor.

Tamamlandığında sosyal, kültürel ile sportif alanlarıyla hizmet verecek olan Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi inşaatında yüzde 60 ilerleme sağlandı. Yaklaşık 17 bin metrekare inşaat alanına sahip ve 7 bloktan oluşan projede çelik imalatlar tamamlanırken, farklı bloklardaki çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından; kentte her yaştan vatandaşa hitap edecek sosyal, kültürel ve sportif alanların oluşturulması amacıyla projelendirilen merkezde inşaat çalışmaları eş zamanlı olarak ilerliyor. Zemin altyapısı için 1981 DSM kazık kullanılan, yaklaşık 17 bin metrekare inşaat alanına sahip ve 7 bloktan oluşan projede, çelik yapıların montajları gözlem kulesiyle birlikte tamamlandı. Gözlem kulesinde son kontroller yapılırken, konservatuvar binasının dış cephe imalatları bitirildi, cam montajları ise devam ediyor. Asansör ve çatı imalatlarında da sona yaklaşıldı.

Farklı bloklarda çalışmalar eş zamanlı ilerliyor

Girişimcilik binasında dış cephe ve iç bölme imalatları tamamlanma aşamasına gelirken, gastronomi binasında mekanik ve elektrik işleri sürüyor. Dil akademisinde dış cephe, bölme duvar ve mekanik tesisat, konferans salonunda ise çelik yangın boyası, cephe ve çatı imalatları gerçekleştiriliyor.

Kütüphane binasında beton ve çatı yapım çalışmaları devam ederken, su deposu imalatlarının tamamlandığı projede saha dolgu ve altyapı faaliyetleri de yürütülüyor.

Proje tamamlandığında merkez bünyesinde; konservatuvar, dil akademisi, kütüphane, gastronomi atölyeleri, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları, girişimcilik merkezi ve sivil toplum kuruluşları için tahsis edilen merkezler yer alacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni yaşam merkezinde ilerleme yüzde 60’a ulaştı - Son Dakika

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