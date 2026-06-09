Kocaeli Üniversitesi'nde Köpek Sorunu Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocaeli Üniversitesi'nde Köpek Sorunu Devam Ediyor

Kocaeli Üniversitesi\'nde Köpek Sorunu Devam Ediyor
09.06.2026 10:47
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Kampüsteki sahipsiz köpeklerin çoğu toplandı, ancak bazı öğrenciler hala tedirgin.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde geçmiş yıllarda öğrencilere saldıran ve hastane koridorlarına kadar giren sahipsiz köpeklerin büyük kısmı toplatıldı. Kampüste geride kalan uysal köpekler hayvansever öğrenciler tarafından beslenirken, bazı öğrenciler grup halinde gezen köpeklerden tedirgin olmaya devam ediyor.

Binlerce öğrencinin eğitim gördüğü kampüste; daha önce yurt çevresi, yemekhane, otobüs durakları ve üniversite giriş kapılarında kalabalık gruplar halinde bulunan sahipsiz köpeklerin büyük kısmının ilgili ekiplerce toplatıldığı öğrenildi. Geçmiş yıllarda Umuttepe Kampüsü'nde köpek sürülerinin öğrencilere saldırması, yaralanmalara neden olması ve hatta sahipsiz köpeklerin üniversite hastanesinin koridorlarında dahi dolaşması büyük tepki toplamıştı. Mevcut durumda kampüs içerisinde sadece daha uysal az sayıda köpeğin kaldığı gözlemlendi.

Bazı öğrencilerde tedirginlik sürüyor

Ancak tehlikenin büyük ölçüde azalmasına rağmen, hayvanların kampüsün belirli bölgelerinde grup halinde dolaşmayı sürdürmesi bazı öğrencilerde endişeye sebep oluyor. Hayvanlardan korkan ve özellikle sabah erken saatlerde derse giden, akşam saatlerinde yurda dönen veya otobüs bekleyen öğrenciler, kampüste tamamen huzurlu hareket edebilmek için kendilerini hala tedirgin hissettiklerini ifade ediyor.

"Şu anda kampüsümüzde yer yer azalma var"

İnşaat Mühendisliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Menderes Targın, kampüste köpeklerin belirli bölgelerde kümelendiğini belirterek, "Kısım kısım bazı yerlerde köpekler çoğunluk olduğu için koloni gibi oluyorlar. Kız öğrenciler genel olarak gördüğümüz kadarıyla bu bölgelerden geçerken zorlanıyorlar. Hayvanlar doğası gereği bir şeye kitlendiği zaman saldırgan tavırları olmasa bile insanları korkutabiliyor. Bu durum çığırından çıkmıştı aslında ama şu anda kampüsümüzde yer yer azalma var. Köpekleri daha az görüyorum. Toplatıldı mı, bunun hakkında bir duyum almadım ama bazı öğrenci arkadaşlarımız bu durumdan muzdarip olduğu için sıkıntı çektiğini söyleyebilirim. Yemekhanenin orada eskiden çok vardı. Yemek kokusuna geliyor hayvanlar. Hatta birkaç kere yemekhanenin içerisine girdiğini de fark ettim. Onun haricinde durakların içine yatıyorlar. Korunmak istiyorlar kıştan, soğuktan ama koku oluyor. İnsanın girdiği ortamda pek uygun olmuyor açıkçası" dedi.

"Hala aynı sayıdalar"

Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi Sude Özdeniz ise "Genel olarak köpeklerle ilgili çok ciddi problemlerimiz var, adım başı köpek. Çoğu daha saldırgan, özellikle yurtların oradaki köpeklerin çok saldırgan olduğunu duyuyorum arkadaşlarımdan. Bunun bir çözümünün olması gerektiğini düşünüyorum. Korkuyoruz tabii ki. Üstümüze geliyorlar, havlıyorlar. Özellikle araba ve motosiklet gördükleri zaman çok tepki veriyorlar. Biz de tedirgin oluyoruz. Geçmişte köpekten kaçmaya çalışırken bir kişi vefat etti maalesef. Böyle olayların olmaması için keşke önlem alınabilse" dedi.

Köpeklerin azaldığı yönündeki değerlendirmelere katılmadığını ifade ederek, sorunun devam ettiğini savunan Özdeniz, "Hala aynı sayıda, hatta daha bile çoklar bence şu an. Özellikle kampüsün içinde ve durakların orada, A ve B kapılarında oradaki duraklarda, durakların iç kısımlarında yoğunluktalar" diye konuştu.

"Toplatıldığı söylense de güven vermiyor"

Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi Nazlıcan Dalabel de, 3 yıldır kampüste olduğunu ve köpeklerle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bana kütüphane tarafından saldırıda bulunduğu da oldu. Arkadaşlarım da saldırıya uğradı. Hatta bir arkadaşımın montu yırtılmıştı. Köpeklerin dönem dönem toplatıldığı söyleniyor. Bazen gerçekten köpekleri görmediğimiz oluyor. Ben yurtta kalıyorum. Şu an yurt etrafında gerçekten köpek yok ama bu ne kadar süre böyle kalacak? Köpekler bir yere bırakıldı, tekrar buraya getirilecek mi, onu bilmiyoruz açıkçası. O yüzden toplatıldığı çok da güven vermiyor. Biz yemekhaneye giderken bazen çok korkuyorduk ama bizim o kısımdaki köpeklerin gerçekten toplatıldığını görüyorum. Daha öncesinde de toplatılmıştı ama tekrar aynı köpekleri gördük. O yüzden ne kadar gerçekçi, o şüpheli." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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