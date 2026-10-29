Kocaeli Valiliği, 29 Ekim fener alayının sarı kod nedeniyle yapılmayacağını açıkladı - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği, 29 Ekim fener alayının sarı kod nedeniyle yapılmayacağını açıkladı

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Kocaeli Valiliği, 29 Ekim fener alayının sarı kod nedeniyle yapılmayacağını açıkladı
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Kocaeli Valiliği, Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısı nedeniyle 29 Ekim fener alayının iptal edildiğini açıkladı. İzmit'te saat 18.30'da planlanan etkinlik, olumsuz havanın 30 Ekim akşamına kadar sürmesi beklentisiyle yapılmayacak.

Kocaeli'de olumsuz hava şartları nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenmesi planlanan fener alayı iptal edildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre kent için sarı kodlu uyarı yapıldığı bildirildi. Olumsuz hava şartlarının 29 Ekim sabahından 30 Ekim akşamına kadar sürmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, bugün saat 18.30'da İzmit'teki Kültür Tepesi Atatürk Anıtı ile Milli İrade Meydanı arasında yapılması planlanan fener alayının iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
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