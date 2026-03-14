Filoya katılan yeni tramvay raylarla buluştu

Kocaeli'de filoya katılan yeni nesil tramvaylardan dördüncüsü raylara indi. Yüzde 70'i yerli üretim olan modern araçlar, toplu taşımada kapasiteyi artırıyor ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkanı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi trafiğine nefes aldıran tramvay projesinde yeni nesil araçlar birer birer hizmete sunuluyor. Aralık 2025'te başlayan teslimatlar kapsamında filoya dahil edilen modern tramvaylar, toplu taşıma kapasitesini artırarak vatandaşlara daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sunuyor. Büyükşehir belediyesinin toplu taşıma kapasitesini artırmak amacıyla filoya kazandırdığı 5 yeni tramvaydan dördüncüsü de raylarla buluştu. Modern tasarımları ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken araçlar, sefer sıklığını artırarak ulaşım hizmetinin kalitesini yükseltiyor.

Yüzde 70'i yerli üretim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen tramvay araçları, güncel teknolojik donanımlara sahip olarak üretildi. Şehrin kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlanan araçların yüzde 70'i yerli üretimden oluşuyor. Yüzde 100 alçak tabanlı tramvay araçları yüzde 7 eğim çıkabilme kabiliyetine sahip. Beş modülden oluşan çift yönlü tramvayların uzunluğu 33 metre, genişliği ise 2,65 metre. Otomatik kuplör sistemi sayesinde araçlar 2'li set halinde işletilebiliyor. Tasarım hızı saatte 70 kilometre olan tramvaylarda 12 yolcu kapısı ve 66 yolcu koltuğu bulunuyor. Tramvayların toplam yolcu kapasitesi ise 296 kişi. - KOCAELİ