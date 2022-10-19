Kocaeli yerel haberleri... Gölcük Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki 23 dükkanı satışa çıkarıyor - Son Dakika
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Kocaeli yerel haberleri... Gölcük Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki 23 dükkanı satışa çıkarıyor

19.10.2022 11:38
Kocaeli yerel haberleri... Gölcük Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki 23 dükkanı satışa çıkarıyor

Kocaeli haberlerine göre Gölcük Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki mülkiyeti kendisine ait olan 23 dükkanı1 Kasım Salı günü ihale ile satışa çıkaracak.

Gölcük Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki mülkiyeti kendisine ait olan 23 dükkanı1 Kasım Salı günü ihale ile satışa çıkaracak.

Gölcük Belediyesi, Hisareyn mevkii D-130 Karayolu kenarında bulunan, Gölcük Yeni Sanayi Sitesi'ndeki mülkiyeti belediyeye ait olan 23 dükkanı, SPK lisanlı değerleme uzmanının belirlediği bedeller üzerinden 1 Kasım Salı günü ihale ile satışa çıkaracak. Dükkanlardan satın almak isteyenler, Gölcük Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne müracaat ederek şartname alıp, ihale evraklarını 1 Kasım Salı günü en geç saat 12.00'a kadar teslim edebilecekler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Gölcük Belediyesi, Gölcük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli yerel haberleri... Gölcük Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki 23 dükkanı satışa çıkarıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli yerel haberleri... Gölcük Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki 23 dükkanı satışa çıkarıyor - Son Dakika
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