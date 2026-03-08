Kocaelispor'dan Kadınlar Günü Etkinliği - Son Dakika
Kocaelispor'dan Kadınlar Günü Etkinliği

08.03.2026 19:51
Kocaelispor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara hediyeler dağıttı.

Kocaelispor Kulübü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlediği etkinlikte kurduğu hediye çarkıyla kadınlara çeşitli hediyeler verdi.

Kocaelispor Kulübü'nün "Bu Şehirde Kadınlar Kocaelispor'u Tutar" sloganıyla gerçekleştirdiği organizasyonda kurulan hediye çarkı yoğun ilgi gördü. Çarkı çeviren kadınlar kulüp tarafından hazırlanan çeşitli hediyeleri kazandı. Etkinlikte yalnızca kadınlara hediye verilirken, her yaştan kadın çarkı çevirerek hediyesini aldı. Organizasyon kapsamında kadınlara atkı, toka, kumbara, pişmaniye, bileklik, kolonya ve rozet gibi hediyeler dağıtıldı. Kocaelispor taraftarlarının da ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

"Kadınların Kocaelispor'u tutması çok değerli"

Etkinlik hakkında konuşan Kocaelispor Organizasyon Müdürü Mehmet Açık, kulüp olarak şehirde yaşayan kadınların ve çocukların Kocaelispor sevgisini büyütmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Etkinlikler devam ediyor, etkinlikler bitmiyor. Kocaelispor Kulübü son birkaç senedir bu tür konularda önemli etkinliklere imza atıyor. Bu şehirdeki çocukların, kadınların ve birçok kişinin Kocaelispor'u sevmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bu şehirdeki kadınların Kocaelisporlu olması için güzel bir hediye çarkı yaptık. Birbirinden değişik ve değerli hediyeleri çark çevirerek kadınlarımıza veriyoruz. Gerçekten kadınların Kocaelispor'u tutması çok değerli. Bir kadın Kocaelisporlu olursa çocuklarına ve eşine de Kocaelispor sevgisini aktararak daha çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. Dünya Emekçi Kadınlar Günü tüm dünyada kutlu olsun. Kocaeli'de yaşayan tüm kadınlarımızın da Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

"Şehre dokunmak ve takımla şehri birleştirmek çok güzel"

Etkinliğe katılan 57 yaşındaki Sevma Koral ise etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yılın bir günü de olsa hatırlanmak güzel bir şey. Tekrar teşekkür ediyorum. En iyi yaptığımız transferlerden bir tanesi Mehmet Açık. O olmasaydı bu etkinliklerin olacağını düşünmüyorum. Aklımıza gelmeyecek etkinlikler düzenliyor. Dün mesela bir çocuğu sevindirip Kocaeli Stadı'na iftar sofrasına götürmüş. Güzel şeyler, şehre dokunmak ve takımla şehri birleştirmek çok güzel" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kadınlar Günü, Kocaelispor, Etkinlik, Emekçi, 8 Mart, Dünya, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
