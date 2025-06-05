Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı\'dan Kurban Bayramı Mesajı

Bayramların birleştirici gücüne dikkat çeken Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı; "Bayramlar, birlik ve beraberliğin en derinden hissedildiği günlerdir" dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı. Başkan Arıcı, mesajında "Kurban Bayramı, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin, saygı ve hoşgörünün en derinden hissedildiği en anlamlı günlerimizden biridir. Bir sofra etrafın kırgınlıkların unutulduğu, hoş sohbetlerin edildiği, büyüklerin gönüllerinin alındığı, küçüklerin sevindirildiği maneviyatı ile ruhumuzu dinlendiren bu mübarek gün vesilesiyle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum. Geçtiğimiz tüm bayramlarda olduğu gibi dilerim ki, çocukların daima güldüğü, tüm vatandaşlarımızın eşit ve adil şartlarda yaşadığı, gelecekten umutlu gençlerimizin ülkemizin her alanında söz sahibi olduğu, sağlıklı huzurlu ve mutlu nice güzel bayramlar bizlere nasip olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN