Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, İlçeyi Yeniden Şekillendiriyor

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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla ilçeyi baştan sona yeniden şekillendirmek için çalışmalarını sürdürürken, her gün mesaisini sahada tamamlayan Arıcı mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların taleplerini ve ilçenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Başkan Arıcı, "Koçarlı'yı daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Koçarlı'da projeler hız kesmeden devam ederken, ilçenin çehresi de her geçen gün yenileniyor. Başkan Arıcı'nın yoğun mesaisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da desteğiyle daha da hız kazanıyor. Koçarlı'nın kalkınması için Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışan Başkan Arıcı, ilçeye yeni projeler kazandırmaya devam ediyor. Görev süresi boyunca masa başında değil sahada olmayı tercih eden Başkan Özgür Arıcı, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların taleplerini ve ilçenin ihtiyaçlarını birebir tespit ediyor. Mahalle ziyaretleri sırasında sorunları yerinde gözlemleyen Arıcı, vatandaşlarla istişare ederek taleplerin aciliyetine göre projeleri şekillendiriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışan Başkan Arıcı bu sayede projelerin hayata geçirilme sürecini hızlandırarak daha kapsamlı hizmetler sunuyor. Özellikle altyapı, çevre düzenlemesi ve sosyal projeler konusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle birlikte, ilçede uzun vadeli çözümler geliştiriliyor.

Son dönemde Koçarlı'da tamamlanan projeler arasında yeni park alanları, mahalle içi yol düzenlemeleri, sondaj çalışmaları öne çıkıyor. Başkan Arıcı, ayrıca ilçede Ragıp As Parkı gibi önemli sosyal alanlarda yenileme çalışmalarını başlatarak, vatandaşların daha modern bir şekilde vakit geçirmesini sağlıyor. Aile çay bahçeleri ve çocuk oyun alanları gibi projelerle, ailelerin de sosyal yaşamlarına katkı sunan çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Koçarlı'nın tarım potansiyelini artırmaya yönelik adımlar da atan Başkan Arıcı, çiftçilerin ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek, tarımsal üretimi destekleyen projelere ağırlık veriyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Eksiklikleri yerinde bizzat tespit ediyoruz ve takibini yaparak kısa zamanda tamamlıyoruz. Koçarlı'yı daha yaşanabilir, modern ve güçlü bir ilçe haline getirmek için Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içinde projelerimizi sürdüreceğiz. İlçemize verdiği desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız, topuklu efemiz Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum" diyerek çalışmalara olan kararlılığını bir kez daha vurguladı. - AYDIN