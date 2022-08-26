Başkan Kaplan, Saliha teyzenin hayalini gerçeğe dönüştürdü

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, uzun yıllardır yürüyemeyen ve kırık tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren Saliha teyzenin yeni tekerlekli sandalye hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesinde eşi ve çocuğu vefat ettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan 76 yaşındaki yürüme engelli Saliha Altın ilçe pazarında Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile karşılaştı. Yaşlı kadının bir ihtiyacı olup olmadığını soran Başkan Kaplan'a Kendisinin yürüyemediğini kırık tekerlekli sandalye ile hayatına devam ettiğini söyleyen Saliha Altın, Başkan Kaplan'a yeni tekerlekli sandalye istediğini iletti. Talebe duyarsız kalmayan Başkan Kaplan, belediye ekiplerine Saliha Altın için hemen tekerlekli sandalye temin edilmesi talimatı verdi.

Başkan Kaplan, ekiplerin temin ettiği tekerlekli sandalyeyi 3 gün içerisinde Saliha Altın'a teslim etti. Belediye hizmet binası önünde Altın'a yeni tekerlekli sandalyesine oturmasında yardımcı olan Kaplan, sandalyesini iyi günlerde kullanması dileğinde bulundu. Yeni tekerlekli sandalyeye kavuşan Altın'ın mutluluğu ise yüzüne yansırken, desteği için Başkan Kaplan'a teşekkür ve dua etti.

Eşi ve tek çocuğunu kaybettiğini anlatan yürüme engelli Saliha Altın, "Yaşlılıktan dolayı 7-8 seneden beri yürüyemiyorum. Tekerlekli sandalyem vardı, eskidi, kırıldı, tamir ettirdim ama olmadı. Başkanımız ile pazarda karşılaşınca tekerlekli sandalye hayalimden bahsettim. O da benim hayalimi hemen yerine getirdi. Kendisinden Allah razı olsun, iyi ki var" ifadelerini kullandı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da, yakından ilgilendiği Saliha Altın'a tekerlekli sandalyesini güle güle kullanmasını dileyerek, "Tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da yanındayız. İmkanlarımız ölçüsünde kendilerine destek olmayı sürdüreceğiz. Çünkü hepimiz bir engelli adayıyız. Saliha teyzemiz bizden istekte bulununca derhal talimat verdim ve 3 gün içinde kendisine yeni tekerlekli sandalyesini ulaştırdık. Çok mutlu oldu. Kendisini mutlu görmek bizleri de daha çok mutlu etti. Mutluluğuna ortak olarak hayır duasını aldık. Yeni tekerlekli sandalyesini güle güle iyi günlerde kullansın" dedi. - AYDIN