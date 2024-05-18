Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı 19 Mayıs'ı Kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı 19 Mayıs\'ı Kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Arıcı, gençlerin bu önemli günde Atatürk'ün ideallerine sahip çıkarak, ülkenin geleceğinde önemli rol oynayacaklarına olan inancını dile getirdi.

18.05.2024 09:14  Güncelleme: 09:15
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

19 Mayıs 1919'un Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulan Başkan Arıcı, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığını simgelediğini belirtti.

Başkan Arıcı, gençlerin bu önemli günde Atatürk'ün ideallerine sahip çıkarak, ülkenin geleceğinde önemli rol oynayacaklarına olan inancını dile getirerek, "19 Mayıs 1919, Aziz Türk Milletinin işgal güçlerine başkaldırdığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli egemenliğe dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının hayata geçirildiği, var olma mücadelesinin ilk kıvılcımının atıldığı gündür. Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelişerek yükselmesinin ancak Türk gençliğinin çalışkanlığı ve azmiyle başarılabileceğini düşünen büyük önderimiz Atatürk, Cumhuriyetimizin muhafazası ve savunulması görevini, her zaman inandığı ve en çok güvendiği Türk gençliğine vermiştir. Bu nedenle 19 Mayıs, yalnızca geçmişe duyulan bir saygı değil, aynı zamanda geleceğe umutla bakmamız için de bir vesiledir. Bizler de geleceğimizin teminatı gençlerimizin spor, bilim ve sanat gibi alanlarda başarı elde etmeleri için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Tüm halkın ve özellikle gençlerin bayramını kutlayan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla anarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 105'nci yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika

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