Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Muhtarlarla Kahvaltıda Bir Araya Geldi

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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, mahalle muhtarlarıyla düzenlenen samimi bir kahvaltıda bir araya geldi.

Toplantıda mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve çözüm önerileri masaya yatırılırken Başkan Arıcı, ortak akıl ve iş birliğiyle mahallelere en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Arıcı, burada yaptığı konuşmada Koçarlı'ya en iyi hizmeti yapmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Hiç kimse benim hizmetimin önüne siyaseti karıştıramaz. Amacım, ilçeme en iyi şekilde hizmet etmek. Bu hizmetin önüne siyaset sokmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğim. Mahallelerimizdeki acil ihtiyaçları hızlı bir şekilde çözmek için çalışıyoruz" dedi.

Muhtarların taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Arıcı, belediye olarak mahallelerin sorunlarına en kısa sürede çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda, özellikle altyapı, mahalle tuvaletleri, düğün salonları, yol ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Arıcı, son olarak mahallelerin sorunlarını el birliğiyle çözmek için tüm ekiplerle koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Birlikte daha güzel bir Koçarlı için mücadele ediyoruz," dedi. - AYDIN