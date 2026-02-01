Başkan Arıcı, devesini Bıyıklıspor\'a armağan etti

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, devesi 'Özgür Çocuk'u Bıyıklı spor Kulubüne armağan etti.

Bıyıklıspor'un destek amaçlı düzenlediği geceye katılan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, kulübe anlamlı destek sağladı. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Bıyıklı Muhtarı Mustafa Turgan'ın bakımını yaptığı devesi 'Özgür Çocuk'u, Bıyıklıspor'a armağan etti. Kulüp tarafından destek amaçlı açık arttırma ile satışa çıkartılan Atatürk portresine "Değerine Paha biçemem kulüp duvarında asılı kalsın" diyen Arıcı; "Devem Özgür Çocuk artık sizlere emanet. Kulübümüze spor ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN