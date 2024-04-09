Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Ramazan Bayramı\'nı Kutladı

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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, hemşehrilerinin ve tüm İslam aleminin bayramlarını kutladı. Arıcı mesajında, bayramın manevi atmosferi içerisinde birlik, beraberlik ve dayanışmanın pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Arıcı, Ramazan ayının bereketini ve huzurunu yaşamanın mutluluğunu paylaştıklarını belirterek "Ramazan Bayramının, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum. Özellikle bu mübarek günlerde kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bayramların, sevgi, saygı ve hoşgörünün birleştirici gücü olduğuna da dikkat çeken Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı; "Bayramlar milletimizin en güzel, en anlamlı günlerindendir. Kırgınlıkların unutulduğu, mutlulukların paylaşıldığı, dostlukların güçlendiği günler olan bayramlarda manevi değerlerimiz etrafında bütünleşmeliyiz. Bu duygu ve düşünceler ile Ramazan bayramını sevdiklerinizle huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmenizi diliyor, tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - AYDIN