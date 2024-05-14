Koçarlı Belediye Başkanı Tarımın Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Koçarlı Belediye Başkanı Tarımın Önemini Vurguladı

Koçarlı Belediye Başkanı Tarımın Önemini Vurguladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, tarımın önemini vurgulayarak çiftçilerin özverili çalışmalarının bölgenin kalkınmasında kilit bir rol oynadığını belirtti.

14.05.2024 14:19  Güncelleme: 14:21
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 14 Mayıs Çiftçiler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında tarımın önemini vurguladı.

Koçarlı'nın tarım ve çiftçilik açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Arıcı, Koçarlı'nın verimli toprakları ve zengin tarım potansiyeliyle öne çıktığını belirtti. Başkan Arıcı, Koçarlı'nın tarih boyunca çiftçilik geleneğine sahip olduğunu ve bu geleneğin günümüzde de bölgenin ekonomik ve kültürel kimliğini şekillendirdiğini ifade etti. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerin refahı için yapılan çalışmaların önemine vurgu yapan Başkan Arıcı çiftçilerin özverili çalışmalarının bölgenin kalkınmasında kilit bir rol oynadığını dile getirdi.

Tarımsal üretimin modernizasyonu ve çiftçilere yönelik desteklerin artırılması gerekliliğine de dikkat çeken Başkan Arıcı, ayrıca çiftçiler arasında dayanışma ve birlik ruhunun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti ve tarım sektörünün daha ileriye taşınabilmesi için çiftçilerin bir araya gelerek ortak çözümler üretmelerinin önemli olduğunu dile getirerek, "Koçarlı'nın tarım sektöründe öncü bir rol üstlenmesi için belediye olarak üzerimize düşen görevi yapıp, elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bu vesileyle tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Gününü kutluyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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