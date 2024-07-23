Koçarlı Belediyesi Haşereyle Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Koçarlı Belediyesi Haşereyle Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Koçarlı Belediyesi Haşereyle Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Koçarlı Belediyesi, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerin önüne geçmek amacıyla haşereyle mücadele çalışmalarını 24 saat sürdürüyor. Sıcak havaların artmasıyla birlikte ilçe genelinde haşerelerle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam eden belediye, ilaçlama çalışmalarını aralıksız olarak yürütüyor. Vatandaşlar yaz aylarını rahat bir şekilde geçiriyor.

23.07.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı Belediyesi, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerin önüne geçmek amacıyla haşereyle mücadele çalışmalarını 24 saat sürdürüyor.

Koçarlı Belediyesi, sıcak havaların artmasıyla birlikte ilçe genelinde haşerelerle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, sürdürülen ilaçlama çalışmaları, ilçenin dört bir yanında aralıksız olarak yürütülüyor. Koçarlı Belediyesi, halk sağlığını korumak ve ilçedeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü himayesinde kapsamlı bir haşereyle mücadele programı başlatmıştı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte üreme ortamları artan karasinek, sivrisinek ve larvasitlere yönelik, Koçarlı Belediyesi mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gece ve gündüz kararlı bir şekilde yürütülen çalışmalarla vatandaşlar yaz ayını rahat bir şekilde geçiriyor.

Belediye Başkanı Özgür Arıcı, devam eden ilaçlama çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde halk sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ekiplerimiz, her gün belirlenen program dahilinde 52 mahallemizde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Gerek araçlar ile gerek yaya olarak ekiplerimiz gece gündüz mahalle mahalle, sokak sokak gezerek ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Özellikle haşerelerin üreme alanları olan su birikintileri, çöp konteynerleri, yeşil alanlar ve parklar gibi yerlerde yoğun ilaçlama yapılıyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepler de ekiplerimizde değerlendirilerek, program dışında gelen talepler doğrultusunda da ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmelerini sağlamak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Koçarlı, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı Belediyesi Haşereyle Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:55 Fransa’nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 17:25:27. #1.12#
SON DAKİKA: Koçarlı Belediyesi Haşereyle Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement