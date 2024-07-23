Koçarlı Belediyesi Haşereyle Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

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Koçarlı Belediyesi, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerin önüne geçmek amacıyla haşereyle mücadele çalışmalarını 24 saat sürdürüyor.

Koçarlı Belediyesi, sıcak havaların artmasıyla birlikte ilçe genelinde haşerelerle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, sürdürülen ilaçlama çalışmaları, ilçenin dört bir yanında aralıksız olarak yürütülüyor. Koçarlı Belediyesi, halk sağlığını korumak ve ilçedeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü himayesinde kapsamlı bir haşereyle mücadele programı başlatmıştı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte üreme ortamları artan karasinek, sivrisinek ve larvasitlere yönelik, Koçarlı Belediyesi mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gece ve gündüz kararlı bir şekilde yürütülen çalışmalarla vatandaşlar yaz ayını rahat bir şekilde geçiriyor.

Belediye Başkanı Özgür Arıcı, devam eden ilaçlama çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde halk sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ekiplerimiz, her gün belirlenen program dahilinde 52 mahallemizde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Gerek araçlar ile gerek yaya olarak ekiplerimiz gece gündüz mahalle mahalle, sokak sokak gezerek ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Özellikle haşerelerin üreme alanları olan su birikintileri, çöp konteynerleri, yeşil alanlar ve parklar gibi yerlerde yoğun ilaçlama yapılıyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepler de ekiplerimizde değerlendirilerek, program dışında gelen talepler doğrultusunda da ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmelerini sağlamak" dedi. - AYDIN