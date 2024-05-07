Koçarlı Belediyesi Marketlerde Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Koçarlı Belediyesi Marketlerde Denetim Gerçekleştirdi

Koçarlı Belediyesi Marketlerde Denetim Gerçekleştirdi

Koçarlı Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son tüketim tarihi, fiyat etiketi ve fahiş fiyat gibi konular incelenerek uygun olmayan ürünler belirlendi.

07.05.2024 16:23  Güncelleme: 16:26
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Koçarlı Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın talimatı ile vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, son tüketim tarihi, fiyat etiketi ve fahiş fiyat konularında titizlikle incelenerek uygun olmayan ürünler belirlendi. Koçarlı Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini sıklaştırarak, vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine erişimini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak, ilçede faaliyet gösteren zincir ve yerel marketlerde yapılan denetimlerde, çeşitli konularda titizlikle incelenerek, tüketicilerin sağlığına zarar verebilecek ürünlerin önüne geçilmeye çalışılıyor. Denetimlerde, özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda bulunup bulunmadığı, ürünlerin saklama şartları, hijyen standartları, fiyat etiketleri gibi konular üzerinde duruldu. Ayrıca, gıda güvenliği ile ilgili belgelere de titizlikle bakıldı ve gerektiğinde eksikliklerin giderilmesi için market işletmecilerine uyarılarda bulunularak denetimlere uygun olmayan ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yapılan denetimlerle ilgili olarak, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu nedenle marketlerde yapılan denetimlerde gıda güvenliği standartlarına uyulup uyulmadığını zabıta ekiplerimiz titizlikle inceliyorlar. Amacımız, hemşerilerimizin güvenle alışveriş yapabileceği bir ortamı ve sağlıklı gıda tüketimine ulaşmasını sağlamak" diye konuştu.

Başkan Arıcı ayrıca, denetimlerin devam edeceğini belirtirken tüketicilerin de herhangi bir şüpheli durumla karşılaştıklarında belediye zabıta müdürlüğüne bildirmeleri çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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