Koçarlı Belediyesi\'nden Yeni Sosyal Proje: Kent Lokantası Açıldı

Koçarlı Belediyesi, halkın ihtiyaçlarına yönelik sosyal projelerine bir yenisini daha ekliyor. Belediye tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası, 5 Mayıs Pazartesi günü Koçarlı halkına kapılarını açıyor.

Koçarlı Meydan Park içerisinde konumlandırılan ve 'Halkın Sofrası' sloganıyla hizmet verecek olan Kent Lokantası, sıcak, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeklerle vatandaşlarla buluşacak. Günlük olarak hazırlanacak sıcak yemek menüsüyle faaliyet gösterecek olan Kent Lokantası'nda, vatandaşlara 4 Çeşit yemek 150 TL'den sunulacak. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kent Lokantası'nın sosyal belediyeciliğin somut örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "İlçemizde, herkesin temiz ve kaliteli yemeğe ulaşabilmesi için bu adımı attık. Kent Lokantası, Koçarlı'da dayanışmanın, paylaşmanın ve birlikteliğin adresi olacak" dedi.

Lezzetli ve besleyici öğünlerin yer alacağı haftalık yemek menüsünün ise haftalık olarak paylaşılacağı belirtildi. - AYDIN